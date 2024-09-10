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Ormanda uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde ormanda uyuşturucu yetiştiren E.T. (27), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 10.09.2024 20:54
  • Giriş: 10.09.2024 20:54
  • Güncelleme: 10.09.2024 20:54
Kaynak: DHA
Ormanda uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

Olay, saat 12.00 sıralarında Kuşçular Mahallesi Akpınar Deresi mevkisinde meydana geldi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Urla İlçe Jandarma ekipleri, ormanda uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını aldı. Ekipler, ihbar üzerine narkotik köpeği ile belirtilen yere operasyon düzenledi. Operasyonda, orman içerisinde özel düzenek kurulmuş halde yetiştirilen 80 kök Hint keneviri ile 2 tüfek, 1 tabanca, 3 hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi. Ekipler, operasyon sırasında olay yerinde bulunan şüpheli E.T.'yi gözaltına aldı. E.T'nin işlemleri devam ediyor.

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