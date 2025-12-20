Ormanı katledene ‘yılın çevreci’ ödülü

Gökay BAŞCAN

Ülkenin en büyük orman katliamı yapan Alamos Gold’un Türkiye iştirakını satın alarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne açılan 1 milyar dolar tazminat davasının iptalini sağlayan TÜMAD Madencilik ödülünü aldı.

Kazdağları’nda çöle dönüştürülen arazinin mirasını sahiplenen, yine Çanakkale’deki altın madeniyle bölgeyi kirleten TÜMAD Madencilik’e Yılın Çevreci, Sürdürülebilirlik ve Millî Fayda Ödülü verildi. Çevre ödülünü, Ticaret Bakanı Ömer Bolat verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ve TÜMAD Müdürü Hasan Yücel.

Nurol Holding’e bağlı TÜMAD Madencilik, ülkedeki su kaynaklarını ve ormanları yok eden vahşi madenciliğin önde şirketlerinden. Çanakkale’de altın madeni ile işleme tesisi, Balıkesir’de taşocağı ile kırma tesisi olan TÜMAD Madencilik, yaşam savunucularının yargıya taşıdığı bölgeye zarar veren birçok projeyle kamuoyunun yakından tanıdığı bir şirket. Son olarak Kazdağları’nda yarattığı çevre felaketiyle bilinen Kanadalı şirketi Alamos Gold’un yerli iştirakı Doğu Biga Madencilik’i 470 milyon dolara satın aldı.

Böylece Kazdağları’nda ikonikleşmiş fotoğrafın çekildiği, 400 binden fazla ağacın katledildiği Kirazlı ile Ağı Dağı ve Çamyurt projelerinin tamamı TÜMAD’a devrildi. Bu devirden hemen önce Alamos Gold’un Kirazlı’daki madende ruhsatı yenilemediği gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı açtığı 1 milyar dolarlık tahkim davasının askıya alındığı ortaya çıktı. Yani devlete açtığı 1 milyar dolarlık tazminattan vazgeçen Alamos Gold, TÜMAD’dan 470 milyon dolar alarak Türkiye’den çekildi. TÜMAD’ın 470 milyon dolarlık yatırımı tartışma konusu olurken AKP iktidarı, teşekkürlerini iletmeye başladı. Uluslararası Çevre İletişimi Derneği (UÇİD) tarafından düzenlenen Uluslararası Çevre İletişimi Zirvesi 2025’te ödüller dağıtıldı. Yaşam savunucularının her alanda karşı karşıya geldiği şirketlere dağıtan ödüllerden birini TÜMAD Madencilik aldı. Ödül, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından TÜMAD Genel Müdürü Hasan Yücel’e takdim edildi.