Ormanı yok eden temiz enerji olmaz

Kuzey Ormanları’nda maden ve enerji projelerinin ardı arkası kesilmiyor. Silivri’de ormanlık alanda kapasite artırmak isteyen iki RES projesinin ÇED toplantısına bölge halkı izin vermedi. KOS’tan Avukat Çağlak, “Orman alanlarına, verimli tarım arazilerine RES istemiyoruz” dedi

Işıl AYDIN

Mega projelerle büyük tahribata uğrayan Kuzey Ormanları’nda enerji santrallarının kuşatması sürüyor.

Son olarak İstanbul’un Silivri ilçesindeki köylerde kurulmak istenen rüzgar enerji santrallarına bölge halkı tepki gösterdi. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısını yaptırmayan köylüler, bölgedeki orman tahribatına dikkat çekti.

Silivri ilçesinde enerji şirketlerinin talan girişimleri sürüyor. Gazitepe Mahallesi’nde 4 tribünlü RES’i bulunan Arı-En Elektrik Üretim A.Ş. 1 tribün; Çanta Mahallesi’nde ise 11 tribünlü RES’i bulunan RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. 4 tribün daha eklemek için hareket geçti. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan başvurunun ardından halkın katılım toplantısı yapılmasına karar verildi. Ancak Silivri Çevre Derneği, Kuzey Ormanları Savunması ve mahalle sakinleri toplantıya izin vermedi.

Kuzey Ormanları Savunması’ndan Avukat Esma Çağlak Trakya bölgesinde neredeyse her yerde bir RES, maden ocağı projesi olduğunu belirterek tepki gösterdi. Kuzey Ormanları’nın saldırı altında olduğunu belirten Çağlak, “Bu projenin yapılacağı alan tarım alanı, Kuzey Ormanları’nın kırsal alanı ve orman yaşamının, yaban hayatının korunması ve burdaki köylünün geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılığı sürdürebilmesi için oldukça önemli. Buraya RES’in kurulması demek kuş göçünün zarar görmesi, tarım faaliyetlerinin durması demek. RES projesi tamamlandıktan sonra oluşacak kuraklık aslında buranın tamamen yok olmuş haliyle köylüye yaşayacak alan bırakmayacak” ifadelerini kullandı.

RES TARLASINA ÇEVİRECEKLER

Şirketlerin, Trakya’nın her bölgesini RES tarlasına çevirme konusunda kararlı olduğunu belirten Avukat Esma Çağlak şunları belirtti:

“Trakya bölgesi yoğun bir saldırı altında. Özellikle Silivri’de tarım alanlarına ve ormanlara yönelik halkın buradaki yaşamını tehdit eden çeşitli projeler gerçekleştiriyor. RES projelerinin kurulduğu tarım arazilerinde bir süre sonra tarım yapılamaması anlamına geliyor. Rüzgar enerjisi temiz bir enerji olsa bile yapıldığı konum, yapıldığı bölge oldukça önemli o yüzden orman alanlarına, verimli tarım arazilerine RES istemediğimizi duyuruyoruz.”