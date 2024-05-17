Ormanımızı, suyumuzu çalıyorlar

Manisa Kalemoğlu köylüleri nikel madenin sondaj makinelerini ormana sokmadılar. Köylüler tarafından yapılan açıklamada, “Sadece kendi canımızı değil, tüm canlılar için mücadele ediyoruz” denildi.

BirGün EGE

Manisa’ya bağlı Gördes İlçesi Kalemoğlu köylüleri köyün dibindeki ormana kadar genişlemek isteyen nikel madeninin sondaj araçlarına karşı mücadele ediyor. Madenin çalışmaya başlamasından bu yana geçen yaklaşık 10 yılda üç büyük çam ormanını yok ettiğini dile getiren köylüler, evlerinin dibindeki ormanın yok olmasına izin vermeyeceklerini belirtiyor.

Kalemoğlu köylüleri “Vahşi madenciliğe hayır” diyerek bir açıklama yaptı. Açıklamaya destek için Gördes Belediye Başkanı Av. İbrahim Büke katıldı.

Açıklamada, “Bu köy bizim geçim kaynağımız aynı zamanda bizim çocukluğumuz, gençliğimiz, yaşlılığımız… Bizi var eden yer Kalemoğlu. Nikel Kobalt A.Ş 2014’ten bu yana köyümüzde ve yakın çevresinde faaliyetlerini sürdürüyor. O günden bu yana, köyümüzdeki orman sahasının büyük bir bölümünü kaybettik. Kaybettiğimiz orman sahaları Kızıloluk, Matal ve Türkmençardağı’dır. Nikel madeni sondaj çalışması yapmak için artık köyümüze kadar girmeye, köyle bütünleşik olan Kocamurt ormanımızı yok etmeye çalışıyor” denildi.

Her gün zehirli hava soluduklarını belirten köylüler, açıklamada, “İçme suyumuz sürekli tehdit altında. Maden yetkilileri bize bu ormanı satın aldıklarını yasal olarak ormanın onların olduğunu söylüyor. Bizim çocukluğumuz olan, ekmeğimiz olan bu orman satılık değildir. Bu sondaj çalışmasıyla birlikte Kalemoğlu Köyü yok olacaktır. Köyümüzü, havamızı, toprağımızı, suyumuzu savunmak bizim anayasal hakkımızdır. Sadece kendi canımızı değil, doğadaki tüm canlıları, endemik bitkileri havamızı ve suyumuzu savunmak için madenin sondaj çalışmasına hayır diyoruz” ifadelerine yer verdi. 2014 yılından beri sülfirik asit tank liçi yöntemi Gördes’in Kalemoğlu, Kabakoz, Fundacık, Hanpaşa, Dağdere, Börez, Beğer köylerinin ortasında üretim yapan Meta Nikel Madeni kamuoyunun gündemine sık sık sülfirik asit yüklü tankerlerin kazaları ve atık borularının patlayarak sulara karışması gibi haberlerle geliyor. 2022 yılı mart ayında madeninin atık havuzuna giden borunun patlaması ile zehirli kimyasallar doğaya karışması nedeniyle Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tedbir amaçlı bazı köylerin içme sularını kesmişti.