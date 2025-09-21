Ormanın ardından şimdi de nehir: Atıktan geçilmiyor

Kastamonu, maden şirketleri tarafından delik deşik edilirken bir yandan da çevreye ciddi zarar veriliyor.

Hanönü ilçesinde İlbak Holding ve Akfen Holding ortaklığında faaliyet gösteren Acacia Maden İşletmeleri’nin bölgedeki projelerine sondaj hizmeti veren firmalardan Anatolia Sondaj’ın atıkları ormanlık alanın ardından bu kez de ilçeden geçen nehre döktüğü ortaya çıktı.

Yöre halkı, çevre kirliliğini bildirmek üzere Hanönü Kaymakamlığı’na ve Hanönü Belediye Başkanlığı’na dilekçe verdi.

DİLEKÇE VERDİLER

Her iki dilekçede de incelemenin yapılması için yetkililer göreve çağırılarak özetle şu ifadeler yer aldı: “18 Eylül tarihinde Vakıfgeyemene Mahallesi Derekümeevleri mevkinde bulunan HES kanalı üzerinde, ilçede faaliyet gösteren sondaj şirketlerinin kullandığı bentonit maddenin yağan yağmur suları ile ilçemizden geçmekte olan Gökırmak’a karıştığı tespit edilmiştir. Olayın fark edilmesi sonucunda kolluk kuvvetleri gelmiştir. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bilgi verilmiştir. Gerekli incelemenin yapılarak Hanönü Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği’ne bilgi verilmesini isteriz.”

Öte yandan geçen ay ormana boşaltılan sondaj atıklarıyla ilgili verilen dilekçeye Kaymakamlık yanıt verdi. Kaymakamlık, Acacia Maden Şirketleri’nden gelen açıklamayı yurttaşlara iletti. Yazıda, “Şikâyetler üzerine gerekli bilgilendirmeler sözlü olarak yapılmış, gerekli temizlik çalışmaları başlatılmış ve sürece ilişkin bilgiler yetkililerle paylaşılmıştır. Aynı gün içinde ve 14.08.2025 tarihinde Kastamonu Çevre İl Müdürlüğü tarafından incelemeler yapılarak tutanak altına alınmıştır. Saha temizliği Kastamonu Çevre İl Müdürlüğü’nün bilgisi dâhilinde 18.08.2025 tarihinde tamamlanmıştır” denildi.

Bölge halkı, yetkilileri göreve çağırarak “Bir ay içinde ikinci vukuatları. Önce ormanlık alana döktüler şimdi de nehre döktüklerini tespit ettik. Bölgede kapsamlı bir inceleme yapılmıyor. İlçe sahipsiz bırakılıyor. Dilekçelerimize karşı yetkililer sessiz kalıyor, dönüş alamıyoruz. Ormana döküm yapılmasına ilişkin verdiğimiz dilekçede ise Kaymakamlık şirketle iletişime geçiyor, şirket bir savunma yapıyor ve savunmasını bize yolluyor. Şirketin savunması alınsın ama alanda inceleme de yapılsın” ifadelerini kullandı.