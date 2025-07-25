Ormanın ortasına çimento fabrikası!

Havin ŞENER

Bursa’nın Yenişehir İlçesi Burcun Köyü’ne 2008 yılında yapılmak istenen ve Ziraat Mühendisleri Odası'nın açtığı dava sonrası mahkeme kararı ile iptal edilen çimento fabrikasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Fabrikanın faaliyete geçmesi için yeniden Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapıldı.

562 dönüm arazi üzerine kurulacak fabrikaya tepki gösteren yaşam savunucuları, ‘‘Çimento fabrikaları kirletici sınıfta olan, emisyon kirliliği en yüksek olan fabrikalardır. Kurulmak istenen alanın bir kısmı ormanlık alan bir kısmı ise tarım arazisi. Buna müsaade etmeyeceğiz’’ dedi.

İTİRAZ EDECEĞİZ

Fabrikanın kurulacağı bölgenin Bursa’nın verimli tarım arazilerinin olduğu ve Türkiye’nin biber üretim merkezinde yer aldığı belirtildi. Ormanlık alanların ortasına kurulacak fabrikaya verilecek onaya itiraz edeceklerini ifade eden Doğayı Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, “1380 sayfalık ÇED raporu halkın görüşüne açıldı. Ülkemizde ÇED süreci ciddi bir incelemeye tabi tutulmuyor’’ dedi. Kurulmak istenen çimento fabrikası ile ilgili sürecin İnceleme ve Denetleme Komisyonu’nda (İDK) ilerlediğini anlatan Demir, özetle şunları söyledi: "Söz konusu proje kentin planına aykırı. Tarım ve ormanlık alanda kirletici faaliyeti yapıp sanayi fabrikası kuramazsınız. Bu yüzden de yeniden dava açma sürecine gireceğiz" diye konuştu. Demir, şöyle devam etti: “Çimento fabrikaları kirletici sınıfta olan, emisyon kirliliği en yüksek olan fabrikalardır. Fabrikanın kurulmak istendiği alanın bir kısmı ormanlık alan, bir kısmı tarım alanı. Çimento fabrikaları nereye kurulursa kurulsun tehlikeli sınıfta yer alıyor. Tarım alanlarının milli savunma politikasıyla korunması gerekiyor. Çünkü tarım toprakları bir ulusun, bir ülkenin yaşam garantisi ve sigortasıdır bir yerde. Burada bir kişinin, bir grubun, bir şirketin kısa vadeli çıkar sağlamalarına müsaade etmemek gerekiyor.’’