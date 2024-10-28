Ormanla birlikte hafıza da gidiyor

Tuğçe ÇELİK

Türkiye’de son yıllarda yaşanan büyük yangınlar hem doğanın kaybına hem de bölgede yaşayan insanların yaşam döngülerinin değişmesine neden oluyor. Dalaman ve Menteşe’de 18 Ekim’de başlayan yangınlar devam ederken Milas'ta da yangın çıktı. Dalaman’da 135 hektar, Menteşe’de 714 hektar olmak üzere toplam 849 hektar ormanlık alan zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 1 günde 35 yangın çıktı.

Muğla ve çevresinde 2019’dan beri araştırmalar yapan Doç. Dr. Nihan Bozok ve Doç. Dr. Mehmet Bozok yerelde yaşayanlarla görüşerek onların doğaya dair bilgilerini kayıt altına aldı. Köyceğiz-Dalyan Ekolojik Okuryazarlık Rehberi ve Ula Köylerinden Yaşlılar Anlatıyor başlıklı kitaplarında insan, hayvan, bitki yaşamının nasıl toplumsal ve kültürel olarak iç içe geçtiğini anlattılar. Sosyolog Nihan Bozok ve Mehmet Bozok’la Muğla'daki doğa tahribatını, çevre mücadelelerini, yaşanan yangınların etkisini konuştuk.

2021’den beri yaşanan yangınlar Muğla'yı toplumsal ve ekolojik açıdan nasıl etkiledi?

Nihan Bozok: 2021 orman yangınları Akdeniz Çanağı’nda gerçekleşti. Burada Türkiye’nin de dahil olduğu Fransa, İtalya, Yunanistan gibi iğne yapraklı ağaçlardan oluşan doğal ormanlara ev sahipliği yapan ülkeler var. Sadece Marmaris’e, Köyceğiz’e baktığımızda ne kadar büyük bir kayıp yaşadığımızı bugün bile görebiliyoruz. Geçtiğimiz haftaki yangınlarda ise bölgesel rüzgarlar çok önemli rol oynadı ve yangın sezonu neredeyse bitmişken yine orman kaybı gerçekleşti. Akdeniz Çanağı ormanları giderek daha fazla yangına sahne oluyor. Bu bakımdan kırılganlar. Hava sıcaklıkları artıyor, insan baskısı var, kurak mevsimlerin süresi uzuyor. Yerel aktörleri hesaba katan, orman yangınına müdahalede eğitimli personeli yetiştiren ve emeğinin hakkını veren, doğanın ve oradaki ilişkilerin birbiriyle bağlarını görebilen planlamalara ve yönetim sistemlerine ihtiyacımız var. Aksi takdirde doğal ormanlar gibi bulunmaz hazineleri kaybedeceğiz.

Tüketim kültürünün köylülere ve doğaya ne tür etkileri var?

Mehmet Bozok: Ülkemizde tarım ve hayvancılık, büyük oranda geçimlik olarak yapılan bir faaliyet. Hayvan yetiştiriciliği, sebze ve meyve üretimi gibi faaliyetleri öteden beri köylüler yapıyor. Ülkemizde tarım 1990’lardan bu yana giderek artan bir biçimde ticarileşiyor. Ancak bu süreçte tarım ve hayvancılık yapmak daha fazla dışa bağımlı hale geliyor. Fakat bir ta[1]raftan ülkemiz ekonomik krizlerle boğuşurken, uluslararası pazarlarda fiyatları belirlenen bu girdilerin de fiyatları artıyor. Bu geçimlik yapılan, karasal ekosistemleri onarıcı özellikleri olan, hayvancılığın da eşlik ettiği geleneksel tarımın da sonunun gelmesi ve başka bir döneme girilmesi demek. Köylüler tarım yapmaları için gerekli olan bu dış girdileri karşılayamaz hale gelince, köylerde yoksulluk artıyor. Kırsal alanlarda yaşayanlar geçim kaynaklarından, sürdürülebilir yiyecek üretme sistemlerinden, çevreleri hakkındaki kararlara katılma mekanizmalarından mahrum kaldıkça yoksulluk derinleşiyor. Artık herkes gibi onlar da yaşamlarını sürdürmek için dış dünyaya bağımlılar.

Ekolojik denge ya da dengesizlik toplumu nasıl etkiliyor?

Mehmet Bozok: Farklı yerlerin, farklı toplulukların bütünlük arz eden, kimi zaman kendi içinde gerilimler barındıran kendine özgü ekolojik dünyaları vardır. Ekolojik denge, esasen parçası olduğumuz canlılık ilişkilerinin belirli yerlerde bulunan bu sistemlerde bütünlük içinde varlığını sürdürmesi demek. Ekolojik dengenin sürmesi yalnızca insanlarla ilgi bir konu değil. Ormanların, nehirlerin, dağların, bitkilerin, hayvanların ve insanların yaşamı birbirine bağlı. Ancak ekolojik dengenin bozulmasının büyük ölçüde insan faaliyetleri yüzünden olduğunu görüyoruz. Barajlar, saldırgan madencilik, otoyollar, büyük inşaat projeleri yaşam alanlarına, canlılar arasında dengeli ilişkilere zarar verebilmektedir. Dengenin giderek bozulduğunu, yıkımın hız kazandığını görüyoruz.

Köylülerin doğa hafızalarını kayıt altına almanın önemini nasıl yorumlarsınız?

Nihan Bozok: Köylerde kuşaklardır yaşayanlar parçası oldukları doğanın bilgisine sahipler. Ayrıca köylülerin orman yangını, sel, heyelan gibi afetlere ilişkin bilgileri de var. Köylerde yaşayanlar geleneksel olarak çevreleriyle kültürel, duygusal, toplumsal yönleri olan bir iletişim halindeler. Bu iletişim emek ilişkileriyle biçimleniyor. Fakat bu tür bilgilerin ve iletişimin yok olmaya yüz tuttuğu bir çağda yaşıyoruz. Biz elimizde kalan bilgileri özellikle yaşlıların hafızasına başvurarak derlemeye çalışıyoruz. Yerel ekolojik bilgi çok önemli çünkü neyi kaybettiğimizi bilmezsek neyi koruyacağımızı da bilemeyiz.

AİDİYET HİSSİ ZEDELENİYOR

Muğla'da yaşam alanlarını korumak için kuvvetli yerel itirazlar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Nihan Bozok: Muğla’da yaşadıkları çevre için endişeli olan ve çeşitli müdahalelere itiraz eden pek çok insan var. İkizköy’de, Deştin’de, Köyceğiz’de, Sandras Dağı’nda, İztuzu Kumsalı’nda ve başka yerlerde de birçok itiraz söz konusu. İtirazların belli başlı sebepleri ormanlık alanlara, kıyılara, kadim üretim alanlarına geri dönülmez zararlar vererek yürütülen enerji, inşaat ya da altyapı gibi projeler. Bu projeler sonucunda geleneksel geçim yolları ortadan kalkıyor. Kimi yerlerde temiz hava hakkı, temiz su hakkı yok oluyor. Çevreyle kurulan anlamlı bağlar ve aidiyet hisleri zedeleniyor. Sabit, tanıdık, güven veren bir çevre duygusu kayboluyor. Bu bakımdan yerel itirazlara çok ciddi biçimde kulak verilmeli. Taleplerin ne olduğu mutlaka değerlendirilmeli. Ömrünü ormanlık alanlarda geçirenlerin ormanların yaşamı devam etsin diye söyleyecekleri çok söz var. Bu sözler mutlaka dikkate alınmalı.