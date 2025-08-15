Ormanlar bitmeden alevler sönmüyor

Haber Merkezi

Ülke yine ağır bir orman yangını bilançosuyla karşı karşıya. İklim krizinin giderek derinleşen etkileri, tek adam rejiminin yıllardır almadığı önlemler ve ormanları şirketlere açan izin politikaları, bu yıl yaşanan felaketin kaçınılmaz zeminini hazırladı. Her yıl olduğu gibi bu yaz da yangınların hem sayısı hem de büyüklüğü arttı. Alevler geniş alanları küle çevirirken sadece Akdeniz ve Ege değil, artık İç Anadolu ve Karadeniz’de de savunmasız kalan ormanları yok etti.

Ormanları yapılaşmaya açarak doğayı betonarme binalara çeviren AKP iktidarı felaketin boyutlarını artırdı. Ormanlar içerisinde kurulan yerleşim yerlerini de saran alevler nedeniyle binlerce insan maddi kayba uğrarken aynı zamanda yaşam alanları tahliye edilmek zorunda kaldı.

Yangınlarla mücadelede en ön safta yer alan işçiler ise bir kez daha körü körüne ölüme gönderildi. Yeterli eğitim verilmeyen, modern ekipmanla donatılmayan ve sayıca yetersiz bırakılan onlarca orman işçisi, alevlerle boğuşurken hayatını kaybetti. İzmir’de alevler arasında kalan 3 kişi, Eskişehir’de yangınla mücadele eden 10 kişi, Bursa’da bölgeye su taşıyan tankerin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Son olarak Osmaniye’de şarampole uçan arazözün içinde bulunan Adem Nazım Demirel’in ardından Ali Tekerek’in de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu yıl yangınlarda en az 18 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir, Bursa ve Çanakkale başta olmak üzere birçok kentte çıkan mega yangınlar kentleri sardı. Elektrik hatları, enerji tesisleri ve madenler ormanlarda etkileşimi artırırken birçok yerde ilk kıvılcımı çaktı. Özelleştirmelerin ardından yenilenmeyen ve denetimi yapılmayan elektrik hatları Seferihisar başta olmak üzere birçok bölgeyi küle çevirdi.

BÜTÇE DÜŞÜRÜLDÜ

Ormanları sermayeye peşkeş çeken, alevlere seyirci kalan iktidar, her yıl artan yangınlara karşı mücadele etmek yerine Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) bütçesini düşürdü. 2019'da yüzde 4,5 olan OGM bütçesinin toplam bütçe içindeki oranı, 2025’te yüzde 3,3’e kadar geriledi. Öte yandan OGM personel sayısı 2022’den bu yana yaklaşık 2 bin 300 kişi azaldı. Kurumda ortalama 29 bin kadro halen boş durumda. Bu durum, yangınla mücadelede aktif olarak görev alabilecek işçi ve uzman sayısını önemli ölçüde düşürdü.

ÇARESİZİZ

Göz göre göre yaşanan yangın felaketi dün de ülkenin dört bir tarafında devam etti. Mersin’in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını ikinci gününde de sürdü. Yangın nedeniyle Kırtıl, İmamuşağı, Balandız ve Çamlıca mahallelerinde bulunan 90 hanede 190 kişi tahliye edildi. Kırtıl Mahallesi’nde tedbiren boşaltılan ve alevlerin içinde kalan evler görüntülendi. Evi ve ağaçları yanan Nazif Türker, “Hiçbir şeyimiz kalmadı, çaresiziz” dedi.

Mersin

Hatay’da önceki gün çıkan orman yangını da dün akşam itibariyle söndürülemedi. Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinde yaşayan 540 yurttaş evlerinden tahliye edildi.

Hatay

Çanakkale’de ise yangınlar son bulmuyor. Dün yine Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangına ilk olarak Çaltıköylü yurttaşlar müdahale etti.