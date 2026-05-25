Ormanlar imara açılmasın

Haber Merkezi

İstanbul'un akciğeri Belgrad Ormanı içindeki Bilezikçi Çiftliği Özel Ormanı’nın sit statüsünün düşürülmesine tepki gösteren Kuzey Ormanları Savunması ve Sarıyer halkı, Belgrad Kılıçpınar Ormanı'nda eylem yaptı. Açıklamada "Belgrad Ormanı için harekete geçin" çağrısı yapıldı.

Sarıyer Kocataş Mahalle sakinleri dün Kılıçpınar Sokak Sürgülü kapı önünde buluşarak yaşananlara tepki gösterdi. "Belgrad ormanı için harekete geçin" pankartının açıldığı eylemde "Ormanlar bizimdir, bizim kalacak", "Ormanına, suyuna, mahallene sahip çık", "Rant rant nereye kadar" sloganları atıldı. Burada grup adına açıklamayı yapan Özge Gençtürk "Bugün burada İstanbul’un nefesini, bu şehrin hafızasını, belki de ileride çocukların hiç göremeyeceği o yeşil geleceği savunmak için bir aradayız. Arkamızda asırlık kökleriyle Belgrad Ormanı, karşımızda ise onu yok etmek isteyen; gözünü hırs, rant ve beton bürülüş şirketler var" dedi. Belgrad Ormanı'nın İstanbul'un nefes alanı olduğuna dikkat çeken Gençtürk, özetle şu ifadelere yer verdi:

"Belgrad Ormanı birilerinin şantiyesi değildir, rant alanı, imar planı hiç değildir. Burası bu şehrin kalbidir, binlerce canlının yuvasıdır. Bu ağaçların tek bir dalına dokunmak, bu şehirde yaşayan her bir insanın nefes hakkına el koymaktır. Belgrad Ormanları’nın imara açılması yalnızca birkaç ağacın kaybı değildir; su havzalarının, yer altı su rezervlerinin, ekosistemin ve İstanbul’un geleceğinin geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip edilmesi demektir. Belgrad Ormanı sadece bir orman değil; Bizans’tan Osmanlı’ya ve günümüze kadar İstanbul’un hayatta kalmasını sağlayan stratejik bir yaşam kaynağıdır. Bugün burada sadece ağaçları değil, suyumuzu, nefesimizi, geleceğimizi ve çocuklarımızın yaşayacağı yarınları savunuyoruz. Bu talana ve doğa düşmanlığına izin vermeyeceğiz. Bu topraklar birkaç şirketin kâr hırsına teslim edilemez. Ormanlar kimsenin tapulu malı değildir. Ormanlar sermayenin değil, halkındır! İstanbul'a daha fazla ihanet edilmesine izin vermeyeceğiz. Betona, ranta ve talana karşı yaşamı ve geleceği savunacağız."

NE OLMUŞTU?

Belgrad Ormanı içinde yer alan Bilezikçi Çiftliği Özel Ormanı’nda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararlarıyla yapılaşmanın önü açıldı. Daha önce yapılaşma yasağı bulunan özel ormana yüzde 6 yapılaşma izni verilmesinin ardından ormanın koruma statüsü de düşürüldü. Kararla birlikte, 370 dönümlük ormanda Alarko Ticaret’in planladığı yaklaşık 150 lüks villa yapımının önü açılmış oldu.