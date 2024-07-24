Ormanlar küle döndü

Haber Merkezi

Ülkenin çeşitli illerinde artan hava sıcaklarıyla birlikte çıkan yangınlarında çok sayıda ormanlık alan yandı. Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Tekel Mahallesi kırsalında da önceki gün çıkan anız yangını rüzgârın etkisiyle geniş alana yayıldı. Dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangından yaklaşık 2 bin dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Karabük’te önceki gün çıkan orman yangını 5 saat sonra kontrol altına alındı. 7 hektar alan zarar gördü. Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi’nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 4 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında 500 dekar makilik alan zarar gördü. Kastamonu Alpagut köyünde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Köy muhtarı Satı Adalı yangının şişe kırıklarından çıktığını söyledi.