Ormanlar peşkeş çekiliyor

Artvin'de yöre halkı, Şavşat ilçesindeki Karagöl'de turizm sezonunun bitmesiyle birlikte kasım ayında böcekle mücadele gerekçesiyle ağaç kesiminin başlayacağı endişesi yaşıyor.

Şavşat Veliköyü’nden Fuat Yüksek, "On birinci ayda insanlar buralardan çekilince yaz dönemindeki turizm dönemi bitince orman kesimine başlayacaklar. Gerekçe şu; böcek. Koronaya çare bulmuş bir bilim, böceğe çare bulamıyorsa yazıklar olsun. Gerekçe sadece böcek değil ormanlarımızın birta-kım firmalara, tekellere peşkeş çekilmesidir diyorum" dedi.