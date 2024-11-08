Ormanlar yanarken Bakan seyretmiş

Orman yangınlarına müdahale kapsamında gerçekleştirilen hizmet alım ihalelerinden biri, MGI isimli şirkete verildi. Şirkete, teslim ettiği her helikopter için en az 10 ton kapasiteli yakıt tankeri bulundurma zorunluluğu getirildi. Tankerlerin en az beş ton yakıt ile doldurulması da ihale kapsamında imzalanan sözleşme ile hükme bağlandı. Şirket, tankerleri başka bir alt taşerondan kiraladı.

Orman yangınlarına müdahalede zafiyet yaşanmasına yol açan ihmaller zinciri, bu noktada başladı. Taşeron firmanın, ödeme alamadığı gerekçesiyle tankerleri geri çektiği tespit edildi. Orman yangınlarına müdahalede MGI’nın sorumluluğunda olan alanların büyük bölümünde akaryakıt tankeri olmadığı bildirildi. Bazı helikopterlerin, akaryakıt olmadığı için kalkış yapamadığı kaydedildi. İddiaları meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “İhaleyi alan yüklenici firma THK Gökçen Havacılık - MGİ Defence sözleşmede yazılan yükümlülüklerini yerine getirebilmiş midir?” diye sordu.

Yumaklı, sözleşme imzalanan yüklenici firmanın sözleşme taahhütlerini yerine getirmediğini kaydetti. Yanıtta, firmanın 10 adet gece görüşlü helikopterden yalnızca beş adedini teslim edebildiği belirtildi. Yanıtı değerlendiren Bakırlıoğlu, “Sadece bu bile yangınla mücadelede aksaklıklar yaratacağı göz önünde alınarak sözleşmenin fesih nedenidir” dedi.

Önerge, taahhüdünü yerine getirmeyen şirketin sözleşmesinin, sözleşme süresinin bitimine ancak 6 gün kala feshedildiğini de gösterdi. Uygulamayı eleştiren Bakırlıoğlu, şunları söyledi: “Görüyoruz ki 'yabancı pilotların ücretlerini almadığı için helikopterlerin kalkmadığı, yeterli yakıt olmadığı için helikopterlerin yangınlara müdahale edemediği' gibi iddiaların yer aldığı tutanaklar doğru. Ormanlarımız yanarken firmayla ilgili tutanak ellerindeyken Bakan ormanların yanışını seyretmiş. İş işten geçtikten sonra sözleşme sonlansa ne olur?”