Ormanlar yandı, GDZ’NİN kasası doldu: Ödül gibi ödeme!

İzmir'in birçok ilçesinde günlerce süren yangınlar nedeniyle büyük orman kayıpları meydana geldi.

Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren yangınların çıkış nedeniyle çok sayıda iddia ortaya atıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban ise yangınların nedeninin elektrik hatları olduğunu söyledi.

Vali Elban’ın sözlerinin ardından gözler, İzmir’in elektrik dağıtım işinden sorumlu GDZ Elektrik’e çevrildi. Şirket, Vali Elban’ın açıklamasının aksine, yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığına yönelik somut bulgu olmadığını savundu.

YÜZ MİLYONLARCA LİRA

Orman yangınlarında sorumluluğu sorgulanan GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi’nin 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Kurumlar Vergisi ödemediği tespit edildi. 2022-2024 döneminde vergi ödemeyen şirkete, “Genel Aydınlatma Ödemesi” adı altında yalnızca dört ayda yüz milyonlarca lira kaynak aktarıldığı belirlendi.

BirGün’ün, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı’nın mali verilerinden elde ettiği bilgilere göre, GDZ Elektrik, “Genel Aydınlatma Ödemesi” adı altında Ocak-Nisan 2025 döneminde 660 milyon 625 bin 959 TL ödeme aldı. GDZ Elektrik Dağıtım şirketine 2025’in ilk çeyreğinde yapılan 660,6 milyon TL’lik ödemenin aylara göre dağılımı, şöyle gerçekleşti:

Ocak: 188 milyon 121 bin 811 TL

Şubat: 160 milyon 26 bin 244 TL

Mart: 162 milyon 97 bin 932 TL

Nisan: 150 milyon 379 bin 972 TL

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Binlerce hektar kül oldu

Çıkış nedeni, “Kaza” olarak sınıflandırılan yangınların içinde, “Enerji hatları kaynaklı kazalarda” kül olan ormanların büyüklüğü istatistiklere yansıyor. Yalnızca 2024 yılında enerji kazalarında toplam 3 bin 263 hektar orman alanının küle döndüğü belirtiliyor.