Ormanları geciken müdahale kül etti

Haber Merkezi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen söndürülemedi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınırken, rüzgarın yön değiştirmesi ve şiddetinin artması gibi faktörlerde yangının söndürülmesini zorlaştırıyor. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tepki göstererek "Yangın söndürme helikopteri havalanmadığı ve zamanında müdahale edilmediği için yangın büyüdü ve kontrol altına alınamıyor" dedi.

Başkarcı Mahallesinde yer alan Başkarcı Dağı'nın sarp ve kayalık konumu yangını kontrol altına almayı zorlaştırırken 6 helikopter, bin 23 personel, 12 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi ve 67 arazözle çalışmalar sürüyor. TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Müdahalede vatandaşların iddiasına göre 4, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) iddiasına göre 7 helikopterden bahsediliyor" dedi. Karaca, yangının çıktığı sırada Denizli Orman Müdürlüğü’nün yangın söndürme helikopterinin havalanmadığını belirtti. Yangına zamanında müdahale edilmediğini söyleyen Karaca, şöyle devam etti:

“Yangının 5’inci günündeyiz. Maalesef yangın ilk çıktığında mangal ateşi büyüklüğündeyken Denizli’deki yangın söndürme helikopteri havalanmadığı, zamanında müdahale edilmediği için yangın giderek büyüyor. Havadan yapılan gündüz müdahalesi oldukça yetersiz. Helikopterlerin sayısı az. Karadan coğrafi konumu gereğince müdahale imkanları kısıtlı. Gün boyunca 600’ün üzerinde gönüllü karadan, 4-5 helikopter de havadan müdahale ediyor.”

DESTEK BEKLİYORUZ

Denizli için destek çağrısı yapan Karaca, yetkililere seslendi. Karaca, “Yangın giderek daha geniş bir alana doğru yayılıyor. Yetkililere bir kez daha sesleniyorum, gece görüşlü helikopterler ve daha çok sayıda gündüz yangına müdahale edecek hava unsurları gereklidir. Yine çevre illerdeki tüm sivil savunma ve yangınla mücadele edecek karar ekiplerinin de Denizli’ye seferber çağrısıyla davet edilmesi gerekmektedir” değerlendirmesini yaptı.