Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın helikopter ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.



Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, helikopter desteğiyle yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.