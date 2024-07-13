Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Kaynak: İHA
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın helikopter ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre; Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, helikopter desteğiyle yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.