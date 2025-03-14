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Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 14.03.2025 12:08
  • Giriş: 14.03.2025 12:08
  • Güncelleme: 14.03.2025 12:08
Kaynak: İHA
Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kirazlı yolu Çukurköy sapağı mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahalenin ardından yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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