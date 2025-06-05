Ormanlık alanda kaybolan genç yarı baygın halde bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kendisinden uzun süre haber alınamayan 24 yaşındaki genç, arama kurtarma ekipleri tarafından yarı baygın halde bulundu

Olay, Gebze ilçesinde bulunan Gaziler Dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki A.A., en son kız arkadaşıyla görüştükten sonra yanından ayrıldı. Telefonunun şarjı biten gençten uzun süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), AFAD ile polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Saatler süren arama çalışmaları sonucunda, A.A. dağlık alanda yarı baygın halde bulunarak kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.