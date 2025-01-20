Ormanlık alandaki ağaçları kesen 3 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alandaki ağaçları kesen 3 şüpheli, ağaçları taşıdıkları 2 araç ile yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaz Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri devriye esnasında, kesilmiş ağaç yüklü 2 araçtan şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde R.U., A.A. ve M.B. isimli şüpheli şahısların ormanlık alanda bulunan akasya, kavak ve meşe ağaçlarını keserek 2 araç ile taşıdığı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler ve ağaçlar gerekli işlemlerin yapılması için Kuyucak Orman İşletme Şefliği’ne teslim edildi.