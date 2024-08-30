Ormansızlaşma altyapı sorunlarını artıracak

Haber Merkezi

İyi Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun Türkbükü’ndeki ormanlık alanın statüsünün değiştirilerek yapılaşmaya açılması kararını TBMM gündemine taşıdı. Söz konusu bölgede ortaya çıkacak yapılaşmanın yaratacağı olumsuzluklara dikkat çeken Ergun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle verdiği önergede şu ifadeleri kullandı:

"Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi IV. Etap 1/25000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 21 Ağustos 2024 tarihinde Bakanlığınız tarafından askıya çıkarılmıştır. Bu tasarrufun ardından 76 bin 844 metrekarelik ormanlık alanın statüsü değiştirilmiştir.

Ergun şu soruları yöneltti:

1. Bakanlığınızın bahse konu değişiklikleri yapmasındaki kamu yararı nedir?

2. Bu tasarruf gerçekleştirilmeden önce yerel yönetimlerden, ilgili sivil toplum kuruluşlarından ve üniversitelerden herhangi bir görüş alınmış mıdır? Alındıysa ne bu kesimlerin görüşleri nelerdir?

3. Değişikliklerin kapsadığı ormanlık alanda yapılaşma başladığı takdirde, bunun Bodrum’un altyapısına yönelik nasıl bir yük getireceği ve yaratacağı ilave altyapı sorunları konusunda Bakanlığınızca hazırlanmış herhangi bir etki analizi var mıdır?



