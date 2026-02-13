Örnek grevde zafer direnen emekçinin

Melisa AY

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Smart Solar'da süren grev kazanımla sonuçlandı. 22 Ekim 2025'ten bu yana grevde olan 260 işçi, üretimden gelen güçlerini kullanarak patronu masaya oturmaya mecbur bıraktı. Birleşik Metal-İş'te örgütlü kadın işçilerin muzlarında yükselen grevde talepler kabul edildi. İşyerinde en düşük ücret 65 bin TL'ye yükseldi.

Smart Solar işçileri, patronun önce sıfır, sonra 3 bin liralık zam dayatmasının ardından greve çıktı. 167'si kadın 260 işçinin çalıştığı fabrikada Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nda (Birleşik Metal-İş) örgütlü işçiler, 114 günlük grevin ardından işten çıkarılan 44 işçinin işe iadeleri ve ortalama yüzde 50 ücret zammı ile sözleşmeyi imzalattı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Smart grevimiz; toplu sözleşme hakkına ve grev hakkına sahip çıkma iradesini, dayanışmanın gücünü ve örgütlülüğün değerini bir kez daha ortaya koyan önemli bir tarihsel deneyim olmuştur" denildi.

Bugünün BirGün'ü

KAZANIM İNATLA GELDİ

Grev, kadın işçilerin omuzlarında büyüdü. İşçiler bu süreçte en çok dayanışma ve kararlılıklarıyla öne çıktı. Sendikanın Genel Yönetim Kurulu imzalı açıklamada da dayanışma gösteren emek dostlarına teşekkür edilerek "114 gün boyunca grev alanında sergilenen örgütlü duruş, disiplin ve dayanışma; Smart işçilerinin haklılığını ve kararlılığını tüm kamuoyuna güçlü bir şekilde göstermiştir. Yürütülen müzakereler sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmesi ile ekonomik ve sosyal haklar bakımından önemli kazanımlar elde edilmiştir. Üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarında, hayat pahalılığına karşı nefes aldıracak, gerçekçi ve tatmin edici iyileştirmeler sağlanmıştır. Bununla birlikte, grev süresince işten çıkarılan üyelerimizin tamamının işe geri dönüşü sağlanmıştır.

114 gün boyunca grev çadırımızı bir an olsun boş bırakmayan, desteğini ve dayanışmasını esirgemeyen dostlarımıza teşekkür borçluyuz. Bu onurlu mücadelede bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta konfederasyonumuza; dayanışmasını esirgemeyen kardeş sendikalarımıza; desteklerini açıkça ortaya koyan siyasi partilere; grev çadırımızı ziyaret ederek yanımızda olduklarını gösteren tüm kurum ve kuruluşlara; Smart işçilerinin sesini kamuoyuna taşıyan basın emekçilerine; süreci büyük bir özveriyle yürüten ve destekleyen sendikamızın şubelerine, yöneticilerine, temsilci kadrolarımıza ve tüm üyelerimize içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Sendika açıklaması, "Bu grevin kazananı yalnızca Smart Solar işçileri değil, tüm metal işçileri ve Türkiye işçi sınıfıdır. Smart Solar grevimiz, Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde örgütlü mücadelenin önemini bir kez daha gösteren çok değerli bir deneyim olarak yerini almıştır" ifadeleriyle tamamlandı.

KIRILMADIK, KAZANDIK

Smart Solar İşyeri Temsilcisi Emine Azak

Grevler işçi sınıfının okulu, her işçi bir grev yaşamalı... Çok uzun süren grevimiz zaferle sonlandı, sınıfa ışık olduk, yol olduk. Direndik, kırılmadık, kalabalıktık ve dik durup onurlu mücadele sergiledik. 4 ay patrona yenilmedik. Tarihe geçti direnişimiz. Örgütlü örgütsüz diğer fabrikalara örnek olacak direnişimiz.

KADINLAR EYLEME DOYAMADI

Grevimiz kadınların greviydi, kadınlarla beraber zaferle taçlandırdığımız için daha da onurluyuz, gururluyuz. Ben de tek kadın temsilciydim, yorulduk da tabii, fabrikada ayrı evde ayrı mücadele. Diğer erkek arkadaşlarla koordinasyonda bazen zorluklarla karşılaşsak da toparladık.

Sarı sendikayla da uğraştık, düzenle, polisle, hükümetle de uğraştık. Mücadelemiz sadece patrona karşı değildi. 25 Kasım’ı da çadırda geçirdik. Smart direnişçisi işçi kadınlar 8 Martlarda da en önde olacak. 3 vardiya kenetlenip tek yürek olduk, küsler barıştı, bir ekmeği bölüştük. Bir taraftan yorgunluk var ama bir taraftan da halaya doyamadık! İşverenin sinir uçlarımızla oynamasına karşı vazgeçmedik. Şimdi hep beraber içeri gireceğiz.

ÇADIRI DAYANIŞMA ISITTI

Mücadele bitmiyor, içeriye girince de devam edecek. Her gün işe gelir gibi grev çadırımıza geldik. Dostu, düşmanı da tanıdık. Kışı çadırda geçirdik ama hastalanmadık, direnişin kararlılığı ısıttı. Çadıra dayanışma için gelenlerin yardımlarıyla ayakta durduk.

Patron bizi kırmaya parçalamaya çalıştı, grev kırıcılık yaptı, öncü işçileri çıkarttı, rüşvet teklif etti, biz hiçbir şeye rağmen kırılmadık. Çay saatimize, pazar iznimize göz koymak istedi. Sendikamızın ilkelerine saldırmaya bile çalıştı. Hepsini bertaraf ettik. içeri ya hep beraber gireceğiz, ya da hiçbirimiz girmeyeceğiz dedik. Şimdi tüm arkadaşlarımız işe iade edilerek hep beraber fabrikaya döneceğiz. Darısı İzmir’deki Smart Solar fabrikasında çalışan arkadaşlarımızın başına.