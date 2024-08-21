Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Oropouche virüsü, insanlara tatarcık (küçük sinek) veya sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşır.

HASTALIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kişi ısırıktan sonra dört ila sekiz gün arasında (3-12 gün arasında) başlar. Genellikle ateş, baş ağrısı, eklem sertliği, ağrı, titreme ve bazen beş ila yedi güne kadar devam eden bulantı ve kusma ile seyreder.

OROPOUCHE VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Brezilya'da yakın zamanda 2 kişinin virüs dolayısıyla yaşamını yitirdiği rapor edildi.

OROPOUCHE VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Yapılan araştırmalarda henüz Oropouche virüsünün insandan insana bulaşıcı olduğu tespit edilmemiştir.

OROPOUCHE SALGINI İLK HANGİ ÜLKEDE ÇIKTI?

İlk Oropouche virüsü salgını, 27 Mayıs 2024 tarihinde, Küba Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından rapor edilmiştir. Karayipler'de yayılan virüs, Amerika Kıtası'nın ardından Avrupa'da da görülmeye başlanmıştır.

OROPOUCHE VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından virüsün Türkiye'ye ulaştığı konusunda herhangi bir bilgilendirme yapılmış değil.

OROPOUCHE VİRÜSÜNÜN AŞISI İLACI VAR MI?

Oropouche virüs hastalığı için spesifik bir antiviral tedavi veya aşı bulunmamaktadır.

OROPOUCHE VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI

Tatarcık veya sivrisineklerden korunma yolları, oropouche virüsünü kapmamak için önemlidir. Böcek kovucu cihazlar, böcek kovucu ilaçla işlem görmüş giysiler ve sivrisinek kovucular kullanılarak tatarcık ısırıkları önlenebilir.