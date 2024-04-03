Orta Afrika Cumhuriyeti'nde iki yerel grup arasındaki çatışmalarda 7 kişi öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısında iki yerel grup arasında çıkan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 31 Mart'ın ilk saatlerinde ülkenin güneybatısındaki Lobaye kentine bağlı Gazi-Beya köyünde, bir grup çoban hayvanlarını çaldığını ileri sürdükleri bir çiftçiyi öldürdü.

Çiftçinin öldürülmesiyle başlayan şiddet olayları silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmalarda, şimdiye kadar 7 kişi yaşamını yitirdi.

İki grup arasında hala süren çatışmaları kontrol altına almak için bölgeye ek güvenlik gücü sevk edildi.

Bölgede, arazi sorunları nedeniyle çiftçiler ve çobanlar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.​​​​​​​