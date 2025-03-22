Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği'nden polis şiddetine ve gözaltılara tepki

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, “Öğrencime dokunma” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Ankara'da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto için düzenlenen mitingin ardından ODTÜ'ye yürümek isteyen eylemcilere ve öğrencilere polis TOMA'larla sert müdahale edildi.

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği,polis şiddetine ve gözaltılara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İktidarın üniversiteler üzerinde yıllardır süren baskısı, son yaşanan gelişmelerle birlikte daha da ağırlaşmış durumdadır. İstanbul Üniversitesi'ndeki süreçte yaşananlar Anayasal özerkliğe sahip üniversitelerin özgürlüklerinin siyasal iktidar tarafından nasıl boğulduğunun yalnızca bir örneğidir.

Üniversite öğrencilerinin bu gelişmelere ve son dönemde yaşanan anti-demokratik uygulamalara tepkilerini göstermek üzere başvurdukları toplanma ve gösteri hakları, Anayasa tarafından güvence altına alınmış temel haklardandır. Ancak, gösterilerin şiddet yoluyla engellenmesi ve ardından çok sayıda üniversite öğrencisinin gözaltına alınması, gerek bu anayasal hakların gerekse de öğrencilerin eğitim haklarının açıkça ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Öğrencilerimiz derhal serbest bırakılmalıdır.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği olarak bizler, demokratik haklarını kullanan öğrencilerimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyor, uygulanan yasaklar, baskılar ve şiddeti en sert şekilde kınıyoruz."