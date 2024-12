Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirlerinin İstanbul toplantısında ortak metin açıklandı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla İstanbul’da bir araya gelen Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirlerinin temsilcileri, ortak mutabakat metni yayımladı. 10 farklı ülke ve 15 şehirden gelip, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İş Birliği Başkanları (ODKA) Toplantısı’na katılan belediye başkanları ve diplomatik temsilciler, ortak mutabakat metninde şu ifadelere yer verdi:

“BARIŞI, İSTİKRARI VE ORTAK REFAHI TEŞVİK ETME KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZI TEYİT ETMEK İÇİN İSTANBUL'DA TOPLANDIK”

“Biz; Amman, Adana, Bağdat, Bursa, Kazablanka, Erbil, İsfahan, İstanbul, Kilis, Mersin, Rabat, Ramallah, Salfeet, Tahran, Trablus olmak üzere, şehirlerin ve yerel yönetimlerin belediye başkanları, valileri ve temsilcileri olarak, bölgemizde barışı, istikrarı ve ortak refahı teşvik etme konusundaki ortak kararlılığımızı yeniden teyit etmek için İstanbul'da toplandık. Yoksulluk, çatışma, yerinden edilme ve çevresel tehditler gibi birbirine bağlı zorlukları ele almada, şehir liderleri olarak sorumluluğumuzu kabul ederek, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın şehirlerinin birbirine bağlılığıyla gelişen barış, refah ve bilgi zenginliğini kabul ederek ve hiçbir şehrin komşularından izole olarak gerçek anlamda gelişemeyeceğini teyit ederek; kapsayıcı olma, sürdürülebilir kalkınma ve paylaşılan refah ilkeleriyle yönlendirilerek, özellikle en savunmasız olanlar olmak üzere, tüm vatandaşların onuruna ve refahına öncelik vererek, onur ve fırsatla evlerine dönmeyi hak eden yerinden edilmiş bireyler dahil, bölgesel ve kentsel istikrar ve refahın temel itici güçleri olarak şehirler arasında barışı, dayanıklılığı ve iş birliğini teşvik etmek için aşağıdaki taahhütleri ilan ediyoruz:

5 TAAHHÜT SIRALANDI

1-İstanbul'da başlatılan diyaloğu sürdürmek ve bölgedeki diğer şehirlere davet göndererek, güçlü bir dayanışma ağı kurmak.

2-Ev sahibi ülkenin yasaları ve yönetmelikleri doğrultusunda yerinden edilmiş bireylerin, kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak da dahil olmak üzere, çatışma sonrası kentsel iyileşmeyi desteklemek için yerelleştirilmiş çözümler geliştirmek.

3-Şehirler arasında karşılıklı anlayışı ve büyümeyi teşvik etmek için, sınır ötesi kültürel ve ekonomik alışverişleri teşvik edin.

4-Şehirlerin küresel platformlarda barış inşası ve sürdürülebilir kalkınmada temel aktörler olarak rolünü yükseltmek için, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapın.

5-İnsanların kimseyi geride bırakmaması için çalışın.

Bu bildirge, dayanıklı, kapsayıcı ve barışçıl şehirler inşa etme ve gelecek nesiller için dayanışma ve barış ağımızı genişletme konusundaki ortak kararlılığımızın bir kanıtıdır.”

“BU SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

“Ortak bildirimiz hayırlı olsun” diyen Ekrem İmamoğlu, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

“Bundan sonraki süreçte, özellikle ben, bu sürecin, bütün katılımcı dostlarımız uygun görürlerse, takipçisi olacağım. Sizlerle oluşturacağımız bundan sonraki adımları nasıl atabiliriz konusunda görüşlerimizi ama birebir ama gerekli olduğunda hep beraber dijital ortamda, bir görüş alışverişine bu işi tabi tutarak, sürecin gelecekteki her adımlarına birlikte karar vereceğimiz ve güçlü buluşmalarla ve aynı zamanda yeni katılımcılarla bu halkayı daha da genişletebileceğimiz bir prensiple, bu kadim coğrafyamızın, Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın siz kıymetli ülkelerinin çok değerli şehirlerini bir araya getirerek, dertlerimizi, sıkıntılarımızı ve geleceğe dair güçlü adımlarımızı, kesinlikle ve kesinlikle her insanını değerli kabul eden bir anlayışla, inanç ayrımı yapmaksızın, etnik köken ayrımı yapmaksızın, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, her insanını koruyan ve geleceğe medeni bir şekilde hazırlayan güçlü adımları birlikte atabilmenin oluşumunu, bu güçlü şehirlerle yapmayı arzu ediyoruz. Temennimiz budur. İstanbul'a büyük onur verdiniz. Sizler buraya gelmekle, bu düşünceye büyük güç kattınız. Umarım bölgemizde sadece barışı konuştuğumuz, insani gelişmeyi konuştuğumuz ve çok güzel iş birlikleriyle şehirlerimizi daha da kalkındırdığımız günleri hep beraber yaşarız. Her birinize teşekkür ediyorum. Şehirlerinize, İstanbul'dan ve şahsımdan kocaman selamlar iletiyorum.”

BAĞDAT, AMMAN VE RAMALLAH BELEDİYELERİ İLE PROTOKOL İMZALANDI

Toplantı sonunda, İBB (Ekrem İmamoğlu) ve Bağdat Belediyesi (Ammar Mousa Kadhim) arasında mutabakat zaptı; Amman Belediyesi’yle (Yousef Alshawarbeh) iş birliği protokolü; Ramallah Belediyesi’yle (Issa Kassis) de kardeş şehir protokolü imzalandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: "TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

