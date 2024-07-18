Orta Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta Karadeniz'de bugün (18 Temmuz Perşembe) öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de bugün akşam saatlerine kadar Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.