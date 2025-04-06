Orta Karadeniz için soğuk hava uyarısı

ÇORUM (AA) - Orta Karadeniz Bölgesi için soğuk hava uyarısı yapıldı.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün tahminlerince Orta Karadeniz Bölgesi'nde, yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava nedeniyle salı günü sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-8 derece altına inecek.

Hafta sonuna kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havayla birlikte yüksek kesimler başta olmak üzere bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebilecek.

Hava sıcaklıklarındaki düşüş zirai don riskine neden olabilecek.

7-13 Nisan tarihlerinde en düşük hava sıcaklıklarının Çorum'da sıfırın altında 1, Sinop'ta 5, Samsun ve Ordu'da 4, Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta ise sıfır derece olması bekleniyor.