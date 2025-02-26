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Orta refüje devrilen otomobilde sürücü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.02.2025 14:28
  • Giriş: 26.02.2025 14:28
  • Güncelleme: 26.02.2025 14:28
Kaynak: İHA
Orta refüje devrilen otomobilde sürücü yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak orta refüje devrilen otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.T., yönetimindeki 07 ELB 40 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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