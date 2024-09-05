Orta Vadeli Program açıklandı: Enflasyon düşmeyince hedefler yükseldi!

Enflasyonu düşüremeyen iktidar, çareyi enflasyon hedeflerini yükseltmekte buldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024, 2025 ve 2026 yılı enflasyon hedeflerini yükselttiklerini açıkladı.

Yılmaz, Orta Vadeli Program'ı (OVP) Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Fatih Karahan da yer aldı.

Tanıtım toplantıısnın soru cevap kısmında söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “Temel hedefimizi fiyat istikrarını sağlamak” dedi.

Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan OVP'de yüzde 38 olan 2024 enflasyon hedefi yüzde 41,5’e yükseltildi.

15,2 olarak belirlenen 2025 enflasyonu ise yüzde 17,5’e, 2026 için ise önceden yüzde 8,5 olan hedef, yüzde 9,7’ye yükseltildi.

2027 için ise yüzde 7'lik enflasyon tahmini yapıldı.

Yılmaz, kur konusunda ise herhangi bir tahmin ya da hedeflerinin bulunmadığını söyledi.

BÜYÜME ORANI DÜŞTÜ

Enflasyon beklentisi yükselirken, büyüme oranı da düştü.

Yılmaz, "2024'te bölgemizde artan gerilimlerin etkisiyle, büyümenin yüzde 3,5 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir" dedi.

Bir önceki OVP'de büyüme yüzde 4 olarak öngörülmüştü. 2025 yılı için büyüme tahmini ise bir önceki progama göre yüzde 0,5'lik bir düşüş kaydederek, yüzde 4 olarak belirlendi. 2026 yılı için yüzde 4,5 ve 2027 yılı için yüzde 5'lik büyüme öngürüsünde bulunuldu.

Ayrıca OVP hesaplamasında kullanılan ortalama dolar/TL tahmini 2024 için 33,2; 2025 için 42; 2026 için 44,4; 2027 için ise 46,9 oldu.

Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu programın amacı makroekonomik politikaları belirlemek ve temel ekonomik büyüklükleri ve borçlanma durumunu ele almaktır.

Uygulamaya koyduğumuz ekonomi programıyla politika belirsizliklerini ortadan kaldırdık.

OVP'nin ilk yılına yönelik uygulanacak politikalar ve somut tedbirler, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ayrıntılı olarak yer alacak.

(OVP)Ekonomik istikrarı sağlamak, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politika ve reformlar önümüzdeki 3 yıl ekonominin yol haritasını oluşturacak.

"BİR YILDA 1 MİLYON 105 BİN İSTİHDAM OLUŞTU"

Programımız başarıyla çalışmakta ve sonuç üretmektedir. Dezenflasyon eğilimi, eylül ayı ve sonrasında sürecek. Son bir yılda 1 milyon 105 bin istihdam oluştu.

Öngördüğümüz takvime uygun olarak dezenflasyon sürecinin etkileri 2024 yılı Haziran ayından itibaren başlamıştır. Bu tarihten itibaren enflasyon oranında 23,5 puanlık bir düşüş kaydedilmiştir.

Brüt uluslararası rezervlerimizin 26 Mayıs 2023'te 98,5 milyar dolar seviyesinden 23 Ağustos 2024 tarihinde 150,4 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz.

Orta Vadeli Programın amacı enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması, gelirin toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılmasıdır.

2024'te bölgemizde artan gerilimlerin etkisiyle, büyümenin yüzde 3,5 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Yeni OVP dönemi Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için atılacak önemli adımları kapsamaktadır.

OVP dönemimiz boyunca 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması öngörülmektedir. Bu hedef büyüme potansiyelimizi artırırken, işsizliği kademeli düşürecektir.

2024 BÜYÜME ORANI YÜZDE 3,5

İthalatımızın yıl sonu itibarıyla 345 milyar dolardan OVP dönemi sonunda 417 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz.

Dönem sonunda 83 trilyon TL'lik ekonomik büyüklük, 1 trilyon 774 milyar dolarlık ekonomik hacim ve 20 bin dolar seviyelerine çıkmış kişi başına geliri hedefliyoruz.

Bu yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 264 milyar dolar, dönem sonunda ise 320 milyar dolara yakın seviyelerde olmasını bekliyoruz.

OVP dönemimiz boyunca 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması öngörülmektedir. Bu hedef büyüme potansiyelimizi artırırken, işsizliği kademeli düşürecektir.

rogram dönemi sonunda bütçe açığının milli gelire oranının, uzun dönem ortalamasının altına, yüzde 2,5 oranına gerilemesini hedefliyoruz

2024'te bölgemizde artan gerilimlerin etkisiyle, büyümenin yüzde 3,5 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. 2025'te büyüme oranının yüzde 4, 2026 ve 2027'de ise sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5 seviyelerine çıkması planlanmaktadır.

"NE BİR KUR TAHMİNİMİZ VAR NE BİR KUR HEDEFİMİZ VAR"

Vergi tabanının genişletilmesi ve kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, kamu gelirlerinin artırılmasına ve mali sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

Dalgalı kur rejiminde ne bir kur tahminimiz var ne bir kur hedefimiz var ne de böyle bir irademiz söz konusu. Kuru esas belirleyecek olan piyasadaki arz ve taleptir."