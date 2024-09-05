Orta Vadeli Program açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın toplantısında düzenlenen OVP Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulunuyor.

OVP'nin (2025-2027) tanıtım toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan da yer alıyor.

Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu programın amacı makroekonomik politikaları belirlemek ve temel ekonomik büyüklükleri ve borçlanma durumunu ele almaktır.

Uygulamaya koyduğumuz ekonomi programıyla politika belirsizliklerini ortadan kaldırdık.

OVP'nin ilk yılına yönelik uygulanacak politikalar ve somut tedbirler, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ayrıntılı olarak yer alacak.

(OVP)Ekonomik istikrarı sağlamak, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politika ve reformlar önümüzdeki 3 yıl ekonominin yol haritasını oluşturacak.

Programımız başarıyla çalışmakta ve sonuç üretmektedir.

Dezenflasyon eğilimi, eylül ayı ve sonrasında sürecek.

Son bir yılda 1 milyon 105 bin istihdam oluştu.

Öngördüğümüz takvime uygun olarak dezenflasyon sürecinin etkileri 2024 yılı Haziran ayından itibaren başlamıştır. Bu tarihten itibaren enflasyon oranında 23,5 puanlık bir düşüş kaydedilmiştir.

Brüt uluslararası rezervlerimizin 26 Mayıs 2023'te 98,5 milyar dolar seviyesinden 23 Ağustos 2024 tarihinde 150,4 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz"

Ayrıntılar geliyor...