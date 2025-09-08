Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonominin 2026-2028 dönemine dair 3 yıllık yol haritasını sunan Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026'da yüzde 3,8'lik büyüme öngörüldü. 2027 yılı büyüme tahmini yüzde 4,3, 2028 tahmini yüzde 5 oldu.

Kişi başına düşen gelirin 2026 için 18 bin 621 dolar, 2027 için 19 bin 710 dolar, 2028 için 20 bin 987 dolar olacağı öngörüldü.

ENFLASYONDA TEK HANE İDDİASI

Resmi Gazete’de yayımlanarak duyurulan Orta Vadeli Program’da enflasyonda 2025 yılına ilişkin gerçekleşme tahmini yüzde 28,50 olarak belirlendi. 2026 yılına ilişkin enflasyon tahmini ise yüzde 16 olurken, 2027’de enflasyonun yüzde 9 ile tek haneye gerileyeceği öngörüldü. Enflasyonda 2028 tahmini ise yüzde 8 oldu.

Programda cari denge ile ilgili tahminlerde 2026'da 22,3 milyar dolarlık açık tahmini yapıldı. 2027'de açığın 20,5 milyar dolara, 2028'de ise 18,5 milyar dolara gerilemesi tahmin edildi.

Bu tahminler üzerinden yapılan hesaplamalarda 2026'da cari açığın milli gelire oranı yüzde yüzde 1,3 oldu. 2027'de bu oranın yüzde 1,2; 2028'de ise yüzde 1 olacağı öngörüldü.

İhracatta 2026 hedefi 282 milyar dolar, 2027 hedefi 294 milyar dolar, 2028 hedefi 308,5 milyar dolar oldu. İthalat hedefi 2026 için 378 milyar dolar, 2027 için 393 milyar dolar, 2028 için 410 milyar dolar olarak tahmin edildi.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

İŞSİZLİKTE SINIRLI DÜŞÜŞ

İşsizlik oranı hedefi 2026 için yüzde 8,4, 2027 için yüzde 8,2, 2028 için yüzde 7,8 oldu.