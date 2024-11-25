Orta ve Doğu Karadeniz'de 998 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Rize, Giresun, Bayburt, Artvin, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane'de soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu merkezde 6, Ardeşen'de 2, Çamlıhemşin'de 12, Çayeli'nde 9 ve İkizdere'de 29 olmak üzere toplam 58 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 31 personel, söz konusu yolların açılması için 17 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan kar kalınlığı Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda 1 metre, Ovit Dağı Geçidi'nde ise 40 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ile Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışıyor.

Giresun

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun merkezde 15, Alucra'da 34, Bulancak'ta 19, Çamoluk'ta 22, Çanakçı'da 3, Dereli'de 34, Doğankent'te 8, Espiye'de 15, Eynesil'de 2, Görele'de 34, Güce'de 9, Keşap'ta 5, Piraziz'de 2, Şebinkarahisar'da 18, Tirebolu'da 7 ve Yağlıdere'de 3 olmak üzere 233 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle il genelinde mahsur kalan 44 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince güvenli alanlara getirildi.

Giresun'u iç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ile Sivas'a bağlayan Eğribel Geçidi'nde de kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Bölgede Eğribel Tüneli'nin Sivas güzergahı ulaşıma kapandı.

Giresun ile Kulakkaya Yaylası'nı bağlayan yol, Tesbih Suyu mevkisinde çığ sonucu ulaşıma kapandı.

Espiye-Yağlıdere-Alucra kara yolunun 77-97. kilometresi arası, kar ve tipi nedeniyle 22 Kasım'dan bu yana kapalı bulunuyor.

Bayburt

Bayburt'ta 2 gündür etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı zorlaştırdı.

Kar kalınlığının 70 ila 80 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde araçlar kar altında kaldı, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kent sakinlerinden Necati Mercimek, AA muhabirine, kasım ayında ilk kez böyle bir yağışla karşılaştığını belirterek, "Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Bugün sorumluluk halka da düşüyor. Her şeyi belediyeden beklemek yanlış olur. Herkes kapısının önünü, iş yerinin önünü elinden geldiğince temizlemek için çaba sarf edecek" dedi.

190 köyle ulaşımın sağlanamadığı kentte, dün gece kapanan Bayburt-Gümüşhane kara yolu yeniden açıldı.

Artvin

Kar yağışı Artvin'in Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli ilçeleri ve köylerinde de yaşamı olumsuz etkiliyor. Ardanuç'ta 19, Yusufeli'nde 63, Şavşat'ta ise 45 olmak üzere 127 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanırken Karayolları ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gece etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarından 358'inin açıldığını, 32'inde ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ortalama kar kalınlığının 55 santimetre olduğu ifade edilerek, ayrıca yolu kapalı mahallelerdeki 30 hastaya müdahale edildiği kaydedildi.

Öte yandan Vali Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hatlarında tel kopmaları, direk devrilmeleri ve trafo arızaları yaşandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Fırtına ve kar kütlelerinin ağırlığından dolayı 19 ilçe genelinde 469 trafo arızası meydana gelmiş olup, 189 mahallemizde enerji kesintisi yaşanmıştır. Bunun yanında 24 mahallemizde de sabit haberleşmede aksama yaşanmaktadır. Enerji ve haberleşme kesintisi yaşanan mahallelerimizde süratle arızaların giderilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir."

Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin kardan kapanan mahalle yollarını açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Akçaabat'ta 5, Araklı'da 7, Arsin'de 5, Beşikdüzü'nde 5, Çarşıbaşı'nda 3, Çaykara'da 8, Dernekpazarı'nda 5, Düzköy'de 5, Köprübaşı'nda 9, Maçka'da 6, Sürmene'de 3, Şalpazarı'nda 11, Tonya'da 15 ve Vakfıkebir ilçesinde 3 olmak üzere 90 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, 38 iş makinesi ve 102 personelle yol açma çalışmalarını sürdürüyor."

Ekiplerin etkin bir mücadele ortaya koydukları aktarılan açıklamada, "Yolların güvenli hale gelmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Vatandaşlarımızdan, olumsuz hava koşullarında yayla yollarını kullanmamalarını ve yaşanacak her türlü olumsuzluğu, Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'mizin Alo 153 hattına bildirmelerini rica ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de dünden itibaren aralıklı yağan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle iller ve ilçeler arasındaki kara yollarında ulaşımda aksamalar meydana geldiği anlatılarak, Gümüşhane-Erzincan kara yolu Kelkit-Erzincan arası güzergah dışındaki kara yollarının trafiğe açıldığı aktarıldı.

Kelkit-Erzincan güzergahı Pöske Dağı mevkisinde çift yönlü araç trafiğine kapatılan kara yolunu açma çalışmalarının Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından devam ettirildiği kaydedilen açıklamada, "Kelkit Yeniyol Karakolu mevkisinde bekleyen araçlar Erzincan yönünde tahliye edilmeye başlanmıştır. Kelkit ilçe merkezi ile Yeniyol Karakolu arasında kalan güzergahta sürdürülen yol açma çalışmalarının saat 15.00 itibarıyla sonuçlanarak yolun araç trafiğine açılması beklenmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, il ve ilçelere bağlı 268 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yol açma çalışmalarının İl Özel İdare ekipleri tarafından yoğun şekilde sürdürüldüğü bildirildi.