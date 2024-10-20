Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlük'ten yapılan uyarıda bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışına dikkat çekildi.

MGM tahminine göre, bu gece (20 Ekim Pazar) saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Bu illerin 1200 metre üzerindeki kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.