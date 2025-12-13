Ortaca'da kurulan Noel Pazarı renkli görüntülere sahne oldu

(MUĞLA) - Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde kurulan Noel Pazarı, ziyaretçilere renkli görüntüler sundu. Pazarda sergilenen el yapımı yiyecekler ve özenle hazırlanmış süs eşyaları büyük ilgi gördü.

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da yerleşik yabancılar tarafından Noel Pazarı kuruldu. Ortaca Belediyesi’nin öncülüğünde Cumhuriyet Alanı’nda açılan pazar, Dalyan ve bölgedeki yabancılar tarafından yoğun ilgi gördü. Çok sayıda standın yer aldığı pazarda yerleşik yabancılar, ev hanımları ve sivil toplum kuruluşları stant açtı. Pazardan elde edilen gelirin büyük bir kısmı, sokak hayvanlarının bakımı için bağışlanacak.

Noel Pazarı, renkli görüntülere sahne olurken, sıcak hava da etkisiyle çevre ilçeler ve illerden yoğun katılım gerçekleşti. Dalyan ve Ortaca’nın yanı sıra Fethiye, Göcek, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman ve çevre illerden yerli ve yabancı ziyaretçiler pazarı gezdi.

Noel Pazarı, Dalyan Atatürk Meydanı’nda coşkulu bir şekilde başladı. Belediye Başkanı Evren Tezcan, etkinliğe katılarak stantları tek tek ziyaret etti. Tezcan, "Bu güzel etkinliğe destek veren herkese gönülden teşekkür ederim. Dalyan’da bu renkli atmosferin bir parçası olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Pazarımız yarın akşam saat 19.00’a kadar devam edecek" dedi.