Ortaca Kitap Günleri başladı

(MUĞLA) - Muğla'da Gadineli Kooperatifi, Ortaca Belediyesi ve Siyah Beyaz Yayınevi iş birliğiyle düzenlenen Ortaca Kitap Günleri başladı. 10 gün sürecek etkinlikte söyleşi, imza günleri, müzik dinletileri ve paneller yer alacak.

Gadineli Kooperatifi, Siyah Beyaz Yayınları ve Ortaca Belediyesi’nden kitap ve edebiyat tutkunlarını buluşturacak etkinlik başladı. Düzenlenen "Kadın kimliğinde var olmak" paneline konuşmacı olarak katılan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan şunları söyledi:

"Hepimiz buradayız ama hepimizin farklı sorumlulukları insan olmaktan kaynaklı faklı sorunları var. 'Kadın Gizem' olarak pek fazla diyecek birşey yok. Ben onu insanla özdeşleştiryorum bunu çünkü bir ayrımcılık ya da başka bir şekilde dile getirdiğimiz zaman daha farklı algılana biliyor. Tabii ki hepimiz bir eşitlik mücadelesi veriyoruz. Bu anlamda yıllardan beri başlayan bir mücadelenin içinde he birlikte var olma çabasını gösteriyoruz. Tabii ki çok önemli adımlar atıldı ama yeterli değil bugün dünyada 8,5 milyonu kadınlar yönetiyor. Baktığınızda ne kadar biüyük bir rakam olarak karşımıza geliyor ama baktığınız zaman sadece dünyanın yüzde 8'i. Yani bu anlamda hala ne dünyada nede ülkemizde arzu ettiğimiz noktada değiliz. Bunun için daha çok çabalamaya ihtiyacımız var.

Bizimle birlikte olan eşitlikçi, eşitliği savunan aynı mücadeleyi veren dostlarımızada teşekkür ediyorum. Ben Meclis'e ilk seçildim ve Cumhuriyet tarihinin, Muğla'nın en genç milletvekili oldum. 32 yaşında biz bu sene aritmatikte Muğla olarak eşitliği yakaladık. Bu mutluluk verici. Meclis'te yemek salonuna girdiğimde 'siz kimin misafirisiniz' dediler. Efendim ben kendimin misafiriyim dedim. Toplumsal algılar o kadar alışılmış ki bu kadar genç vekil ve kadın vekil olmaz. Bizim toplumsal bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Eğitimden başlayacak toplumsal cinsiyet eşitliği temeline dayalı bir eğitim modelinden başlayacak."