Ortaca’da araç yangını
Kaynak: İHA
Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme yolu üzerinde bir araçta elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine hızla ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak alevlerin ormana sıçramasını engelledi.
Yangın, araçta meydana gelen elektrik kaçağı sonucu başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye, sağlık ekipleri ve Ortaca Belediyesine ait tanker gönderildi. Bölgeye kısa sürede gelen ekipler alevlerin ormanlık alana yayılmasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı.