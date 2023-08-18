Ortaca’da aşure etkinliği

Ortaca’da Muharrem ayı nedeniyle MHP Ortaca İlçe Başkanlığı tarafından, Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda Aşure etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve yönetim kurulu, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, MHP Ortaca İlçe Başkanı Nebahat Akyıldız ile yönetimi, Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Burak Kaplan ile yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Aşure etkinliğinde dua okunurken, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirdi.