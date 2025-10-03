Ortaca’da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Muğla’nın bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, Ortaca ilçesi genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok mahallede sokaklar göle dönerken, ev ve işyerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, Ortaca’da sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü ilçenin birçok bölgesinde su birikintileri oluştu. Vatandaşlar sağanak yağmur karşısında zor anlar yaşadı.

Meteoroloji verilerine göre, Ortaca’da metrekareye 39.47 mm yağış düşerken, sağanak yağışla beraber rüzgarın hızı saatte 8 kilometre olarak ölçüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri su baskını yaşanan noktalarda su tahliye çalışması yürütüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki birkaç gün boyunca yağışların devam edeceğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.