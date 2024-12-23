"Ortaçağ barbarlığı yenilecek"

Tarsus Yeşil Mahalle Kültür ve Dayanışma Derneği (Musalla) Suriye’de yaşanan gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dernek binası önünde düzenlenen basın açıklamasına Musalla yönetici ve üyelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Uyan, CHP Gençlik Kolları Başkanı Zülfü Karaca, SOL Parti Tarsus İlçe Örgütü adına Metin İş ve STK temsilcileri ile mahalle sakinleri katıldı.

Burada katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Musalla sözcüsü Derya İleri, Suriye’de yaşanan olaylara acilen önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. Sloganlarında atıldığı basın açıklamasında Derya İleri, şunlara değindi: “2011 yılından beri Amerika planları çerçevesinde, Filistin yurdunun en büyük destekçisi Suriye saldırı altındaydı. Suriye kadim bir uygarlıktır, emperyalist saldırıdan önce her dinden her mezhepten her ulustan insan Suriye halkının parçasıydı. Şimdi din ve mezhep tacirleri bayram yapıyor.

Demokrasi söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışılan iktidar adayı, HTŞ (Heyet Tahrir el-Şam) Suriye EI Kaidesidir. Selefî-tekfirci bir terör örgütüdür. Özgürlüğün ve eşitliğin amansız düşmanıdır. İşçi haklarını, kadın haklarını, düşünce özgürlüğünü, kanun önünde eşitliği kabul etmez. HTŞ mezhepçi faşizmdir, ortaçağ barbarIığıdır. Yandaş medya tarafından kahramanlaştırılan bu örgütü biz aslında Maraş Katliamından, Çorum Katliamından tanıyoruz, biz onları 10 Ekim Ankara Garı Katliamından tanıyoruz... Tarih, mezhepçi ve siyasal İslamcı anlayışların demokrasiyi tesis etmek yerine ayrımcılığı ve çatışmayı körüklediğini bizlere defalarca kez gösterdi. Musalla halkı olarak bizler geçmişte yaşanan bu katliamları unutmadık! Başta Lazkiye’ deki kardeşlerimiz olmak üzere, tüm Suriye halkının vatanları ve özgürlükleri için emperyalistleri ve işbirlikçilerini yeneceklerine; Suriye’de cumhuriyetin ve laikliğin bir arada yaşanabileceği ortamı yeniden kuracaklarına inanıyoruz.”