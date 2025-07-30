Ortaçağ kafası Afganistan’da 600’den fazla kitabı yasakladı

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Taliban yönetimi, Afganistan genelinde yeni bir sansür dalgası başlatarak yüzlerce kitabı ‘İslam dışı’ ve ‘sapkın’ ilan etti. Taliban lideri Molla Hibetullah Akhundzada’nın yayımladığı özel emir doğrultusunda, kitapçılardan okul ve üniversite kütüphanelerine kadar tüm kurumlara bu eserlerin toplanması talimatı verildi.

Cumhuriyet’in Independent Persian’dan aktardığı habere göre, toplatılan kitaplar arasında Yuval Noah Harari’nin çok satan Sapiens adlı eseri, Dante’nin İlahi Komedya’sı, Kahlil Gibran’ın Ermiş’i ve Mormon inancına ait The Book of Mormon yer alıyor. Kadın haklarını, seküler yönetimi, Birleşmiş Milletler bildirilerini ve Taliban’ı eleştiren içerikleri konu alan yüzlerce eser artık yasaklı listede. 13 Temmuz’da Din İşleri, Hac ve Rehberlik; Bilgi ve Kültür; Eğitim; ve Yükseköğretim Bakanlıkları ortak bir toplantı yaparak yasakları denetleyecek yeni bir sansür komitesi oluşturdu. Bu komite, kitap içeriklerini tarayıp ‘şüpheli’ bulunanları din adamlarına iletiyor.

Nihai karar ise akademik değil, tamamen dini kanaatlere dayanıyor.

Taliban’ın Din İşleri Bakanı Nur Muhammed Saqib, bu kitapların ‘toplumu yozlaştırmak ve gençleri yanlış yollara sürüklemek’ amacıyla yazıldığını iddia ederek, yeni dönemde sadece ‘İslami ve saf’ eserlerin halka sunulacağını duyurdu.

KADINLAR DA HEDEFTE

Kabil ve Herat’taki yayınevlerinden alınan bilgilere göre, Taliban sansür listesi yalnızca Batılı düşünürlerle sınırlı değil. İranlı ve Afgan İslam alimleri de bu yasaklamalardan nasibini aldı. Yasaklılar listesinde Cemaleddin Afgani, Seyyid Kutub, Yusuf el-Karadavi, Ali Şeriati, Murtaza Mutahhari gibi isimlerin kitapları yer alıyor. Bu eserler ‘Şii propaganda’, ‘batıl inanç’, ‘sekülerlik’, ‘kadın özgürlüğü’ ya da ‘Taliban’a karşı görüş’ barındırmak gibi suçlamalarla raflardan kaldırılıyor. Ayrıca, müzik, dans, sanat gibi konuları içeren kitaplara da doğrudan yasak geldiği bildiriliyor.