Ortaçağ kafası kadın düşmanı

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İktidarları ele geçiren köktendincilerin ülkeleri kadınlar için nasıl bir cehenneme çevirdiklerinin en çarpıcı örneklerinden olan Afganistan'da Ortaçağ zihniyeti politikaların ardı arkası gelmiyor. 2021'de Afganistan'da iktidarı geri almasından bu yana kadın haklarını sistematik olarak kısıtlatan Taliban bu kez de kadınları istihdam eden tüm yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarını kapatacağını açıkladı. Ekonomi Bakanlığı, X’ten yayımladığı mektupta, emre uymayan kuruluşların lisanslarını askıya alacaklarını belirtti.

ODADA PENCERE YASAK

Taliban yönetiminin baskı ve yasakları bununla sınırlı kalmadı. Taliban binaların çoğunlukla kadınların bulunduğu oda ve alanlarına pencere yapılmasını yasaklayan bir kararname yayımladı. Kararnameye göre, halihazırda bu alanlarda yer alan pencerelerin de kapatılması gerekecek. Kararın gerekçesi, erkeklerin ev içi alanlardaki kadınları görmesinden kaynaklanabilecek 'müstehcen eylemlerden duyulan endişe' olarak açıklandı.

Yönetim sözcüsü Zabihullah Mujahid, kararnameyi sosyal medya platformu X'te paylaşarak, ‘‘Kadınların mutfaklarda, avlularda veya kuyulardan su çekerken görülmesi müstehcen eylemlere yol açabilir’’ diye yazdı. Taliban kadınların birçok işte çalışmasını, kamuya açık alanlarda bulunmasını daha önce de yasaklamıştı. Ayrıca, altıncı sınıftan sonra kız çocuklarının eğitim alması yasaklanmıştı.

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YEŞİL KUŞAK’IN “MÜCAHİDİ” CARTER GÜNAHLARIYLA ÖLDÜ

ABD’nin 39’uncu başkanı Jimmy Carter önceki gün 100 yaşında hayatını kaybetti. Yeşil Kuşak projesinin de dahil olduğu Carter Doktrini'nin mucidi olan Carter, 12 Eylül 1980'de Türkiye'de gerçekleştirilen darbe sırasında CIA'in Türkiye Şefi Paul Henze'nin "Bizim çocuklar başardı" sözleriyle haber vermesiyle de anılıyor. Eski ABD Başkanı Carter, 1977-1981 yılları arasında başkan olarak görev yaptı. Başkanlığı sırasında petrol krizi yaşandı. İran'daki Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimi yıkılarak İran İslam Cumhuriyeti kuruldu.

Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a girmesiyle Carter Doktrini'ni ilan ederek, ABD’nin Körfez’deki çıkarlarını koruyacağını belirtti ve Afgan 'mücahitlerine' destek sağladı. Carter’ın destek verdiği siyasal İslamcı 'mücahitlerden' birisi ileride el-Kaide’yi kuracak olan Usame bin Ladin'di. Carter Center'daki çalışmalarından dolayı Carter’a 2002 yılında Nobel Barış Ödülü verilmişti. Donald Trump, Carter'a "minnet borçlu olduklarını" ifade etti. Başkan Joe Biden ise Carter'ın ölümü nedeniyle "9 Ocak 2025’i ABD genelinde Ulusal Yas Günü ilan ediyorum" dedi.