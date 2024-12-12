Ortadoğu altını da etkiledi

Ekonomi Servisi

Altının gram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 3 bin 18 lira seviyelerini buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 890 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay seyirle 2 bin 691 dolardan işlem görüyor. Dünya genelinde uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.

Analistler, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündem öncesinde temkinli bir seyrin öne çıktığını belirtirken, söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 seviyelerine geldi. Dolar endeksi ise 106,4'ten güne başladı. Öte yandan, Asya ve Ortadoğu'daki jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen altına olan talebi desteklemeye devam ediyor.

Analistler, ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.