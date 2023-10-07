Ortadoğu'da büyük gerilim | Hamas operasyon başlattı; İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattı. İsrail ordusu, "savaş durumu alarmı" ilan etti. Bu sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e 5 bin roket atıldı. Hamas, İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini duyurdu. "Savaşta" olduklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu "Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek" dedi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Aksa Tufanı operasyonuna karşılık ‘Demirden Kılıçlar’ operasyonunu başlattığını açıkladı. Yapılan saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ifade ediliyor.

Hamas, İsrail'e karşı operasyon başlattı. Olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, 'Aksa Tufanı' adlı operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

"Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü" ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık" dedi.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olana harekete geçme" çağrısı yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

HAVA ARAÇLARIYLA GİRDİLER

Hamas, sosyal medya hesaplarından, İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı “Şahin Sürüsü” adını verdiği “silahlı kuvvetlerinin” Aksa Tufanı operasyonu öncesi hazırlıklarının görüntülerini yayınladı. Videoda, hava araçlarına binen silahlı unsurların İsrail bölgelerine girdiği görülüyor.

Hamas'ın saldırısının ardından sınırdaki yerleşim yerlerinde bulunan İsrail vatandaşlarının kaçtığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Zionist settlers flee Gaza Strip en masse as Palestinian militants advance toward Israel’s border.



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SINIR KAPISI İLE ASKERİ NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Hamas, sosyal medya hesabından Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca ele geçirilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, İzzeddin el-Kassam Tugayları’na bağlı unsurların motosikletlerle Kerem Ebu Salim’e baskın düzenledikleri ve çok sayıda İsrail askerlerini öldürdükleri görüldü.

'SAVAŞ DURUMU ALARMI' İLAN EDİLDİ

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan operasyonun ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “savaş durumu alarmı” ilan edildiği duyuruldu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

“Savaş durumu alarmı” ilan eden İsrail ordusu, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini ve Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail Kanal 12 televizyonu, saldırılarda İsrail'de 5 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Haaretz gazetesi de İsrail genelinde yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.

SAVUNMA KUVVETLERİ'NDEN ‘DEMİRDEN KILIÇLAR OPERASYONU' PAYLAŞIMI



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık ‘Demirden Kılıçlar’ operasyonunu başlattığını duyurdu.

IDF açıklamasında “IDF, bu sabah Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan birleşik saldırıya karşı İsrailli sivilleri korumak için geniş çaplı bir operasyon başlatıyor” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN SERT TEHDİT



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuyla ilgili yayınladığı videoda, Filistinlileri tehdit etti. Netanyahu, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

GAZZE ŞERİDİ’NDE 5 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınır bölgesinde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi. Gazze-İsrail sınırındaki çatışmalarda ölen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın cenazeleri, bölgeden uzaklaştırıldı.