Ortadoğu'da gerginlik: Altın fiyatında sert yükseliş

İran ile ABD arasındaki devam eden nükleer müzakere sürecinde tansiyonun yükselmesiyle altın yönünü tekrar yukarı çevirdi. Ons altın yeniden 3.380 dolar sınırına dayandı. Gram altın da yükselişten nasibini aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı açıklamada müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söyledi.

ABD'NİN İRAN TEHDİDİ ALTINA TALEBİ ARTIRDI

ABD'nin, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki bazı personellerini geri çekeceğini duyurmasının ardından ise altında sert yükseliş başladı.

Dün gün içinde 3.330 dolar seviyelerinde yön arayan ons altın, haber akışıyla birlikte 3.377 dolar 90 sent seviyesine kadar yükseldi. Böylece ons altında yükseliş yüzde 1'i aştı. Bugün saat 10.00 itibariyle ons altın 3.373 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Altının ons fiyatında yaşanan yükseliş gram altını da etkiledi. Kapalıçarşı'da gram altın yüzde 0,58'lik yükselişle 4 bin 247 lira seviyesinden alıcı buluyor.Çeyrek altın fiyatı ise yüzde 0,43 yükselişle 6 bin 935 lira seviyesine yükseldi.