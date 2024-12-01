Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor: Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki çatışmalar ele alındı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri konuştu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü.
Görüşmede bakanlar, Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye güçleriyle cihatçı çeteler arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen cihatçı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Cihatçı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.