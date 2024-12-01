Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ortadoğu'da gerilim yüksek: Irak sınırlarını tamamen kapattı

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral el-Muhammedavi, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin Irak'ı korumak için Başbakan'ın emirlerini beklediğini duyurdu.

Dünya
  • 01.12.2024 09:22
  • Giriş: 01.12.2024 09:22
  • Güncelleme: 01.12.2024 09:33
Kaynak: DHA
Ortadoğu'da gerilim yüksek: Irak sınırlarını tamamen kapattı
Fotoğraf: AA

Irak yönetimi, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını bildirdi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin Irak'ı korumak için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin emirlerini beklediğini duyurdu.

Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak-Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını belirtmişti.

BirGün'e Abone Ol