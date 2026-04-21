Ortadoğu'da kritik geri sayım: İran devlet televizyonu, ABD ile ateşkesin bu gece sona ereceğini duyurdu

İran devlet televizyonu (IRIB), ABD ile ateşkesin Tahran saatiyle Çarşamba 03.30’da (00.00 GMT) sona ereceğini duyurdu.

Söz konusu zamanlama, 14 günlük ateşkesin yürürlüğe girdiği saatle örtüşürken, ABD Başkanı Trump kısa süre önce süreyi Washington saatiyle Çarşamba akşamına kadar uzattığını açıklamıştı.

Öte yandan arabulucu Pakistan, ateşkesin bugün saat 23.50 GMT'de sona ereceğini bildirdi.