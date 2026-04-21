Ortadoğu'da kritik geri sayım: İran devlet televizyonu, ABD ile ateşkesin bu gece sona ereceğini duyurdu

8 Nisan'dan bu yana yürürlükte olan ABD-İran ateşkesinde sona gelindi. İran devlet televizyonu, ateşkesin Türkiye saati ile bu gece 03.00'te (00.00 GMT) son bulacağını açıkladı.

  • 21.04.2026 21:34
  • Giriş: 21.04.2026 21:34
  • Güncelleme: 21.04.2026 21:44
Kaynak: Haber Merkezi
Görsel yapay zekâ tarafından üretilmiştir.

İran devlet televizyonu (IRIB), ABD ile ateşkesin Tahran saatiyle Çarşamba 03.30’da (00.00 GMT) sona ereceğini duyurdu.

Al Jazeera’ya göre İran devlet televizyonu, ABD ile 8 Nisan’dan bu yana yürürlükte olan ateşkesin bu gece (Türkiye saatiyle 03.00) sona ereceğini duyurdu.

Söz konusu zamanlama, 14 günlük ateşkesin yürürlüğe girdiği saatle örtüşürken, ABD Başkanı Trump kısa süre önce süreyi Washington saatiyle Çarşamba akşamına kadar uzattığını açıklamıştı.

Öte yandan arabulucu Pakistan, ateşkesin bugün saat 23.50 GMT'de sona ereceğini bildirdi.

