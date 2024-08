Ortadoğu'da tansiyon düşmüyor: 'İran 24 saat içinde misilleme yapacak' iddiası

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Haniye suikastı sonrası açıklamalar gelirken, ABD basınına yansıyan haberlere göre, Washington hem İran hem Hizbullah'ın 'misilleme' yapacağını öne sürüyor.

İsrail'in Beyrut'ta üst düzey Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesi ve İran'ın başkenti Tahran'da suikasta Hamas Lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğraması sonrası, İran, İsrail ve ABD'den konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İsrail, Haniye suikastını üstlenen bir açıklama yapmayarak sessizliğini korurken, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, suikastın 'cevapsız kalmayacak büyük bir hata' olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise saldırılara karşı bedelini ağır ödeteceklerini sıklıkla dillendiriyor. Ortadoğu'daki gerilime dair ABD ise İran ve Hizbullah'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini öngörüyor.

PEZEŞKİYAN: CEVAPSIZ KALMAYACAK

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi kabul etti. Görüşmede, İran'da resmi misafir olarak bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye suikastın uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Pezeşkiyan, suikastı "İsrail rejiminin cevapsız kalmayacak büyük bir hatası" olarak nitelendirdi.

İran'ın dış politikasının bölgede ve dünyada istikrarı öncelediğini belirten Pezeşkiyan, İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarının durdurulması için İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemini vurguladı. İran ile Ürdün arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasına ilişkin müzakerelerin süratle tamamlanmasından memnun olduğunu dile getiren İran Cumhurbaşkanı, iki İslam ülkesinin dostluk ve yapıcı işbirliğinin bölge halklarının çıkarına olduğunu belirtti.

SAFEDİ'DEN KINAMA

Safedi, ülkesinin İran ile iyi ilişkilerden yana olduğunu kaydederek, "Ürdün, Siyonist rejimin Gazze'deki vahşice saldırganlığını başından beri kınadı" ifadesini kullandı.

İsrail'in Haniye'ye düzenlediği suikastı da kınadıklarını söyleyen Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun suikastla bölgedeki çatışmaların kapsamını genişletmek istediğine dikkati çekti.

NETANYAHU: ONLARA KARŞI DURMAYA HAZIRIZ

Netanyahu da dün yaptığı açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "İran ve yardakçıları bir terörizm kalesi ile etrafımızı sarma peşinde" iddiasında bulunan Netanyahu, "Her cephede ve her arenada, yakın ya da uzak, onlara karşı durmaya kararlıyız" dedi.

İsrail'in The Jerusalem Post haber sitesinin aktardığına göre, "Bize her kim zarar vermeye çalışırsa çok ağır bir bedel öder" diye konuşan Benjamin Netanyahu, "Bizim uzun elimiz, Gazze Şeridi'ni, Yemen'i, Beyrut'u, neresi gerekliyse orayı vurur" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, bizim zamanı geldiğinde, her kim bizimle barışçıl ilişikler kurmak isterse, uzanacak elimizdir. Bunun böyle olacağına inanıyorum. Çünkü barış zayıflarla değil güçlülerle yapılır"

İRAN VE HİZBULLAH'IN MİSİLLEME YAPACAĞINA İNANILIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ve Hizbullah'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylediği bildirildi.

ABD merkezli internet sitesi Axios'a konuşan, telefon görüşmesiyle ilgili bilgi sahibi 3 kişiye göre Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağına inandığını belirtti.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarına İran'ın nasıl bir misilleme yapacağının belirsiz olduğunu bildiren Blinken, saldırıların tam zamanlamasını bilmediklerini ancak "önlerindeki 24 ila 48 saat içinde başlayabileceğini" ifade etti.

Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın saldırılarını mümkün olduğunca sınırlamak ve ardından İsrail'in tepkisini dizginleyerek gerilimi tırmandıran döngüyü kırmak amacıyla çaba sarf ettiğini kaydetti.

BÖLGEDE ABD ASKERİNİN SAYISI ARTTI

G7 dışişleri bakanlarını İran, Hizbullah ve İsrail'e itidalli olmaları için diplomatik baskı kurmaya çağıran Blinken, bölgedeki ABD güçlerinin sayısındaki artışın savunma amaçlı olduğunu ifade etti.

Görüşmeye katılan bir kaynak, Blinken'ın Gazze'deki esirler ve ateşkes anlaşması konusunda İsrail'le yapılan son görüşmeler hakkında bakanlara bilgi verirken "hayal kırıklığına uğramış gibi" göründüğünü belirtti.

BLİNKEN'IN ORTA DOĞU 'TRAFİĞİ'

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Ortadoğu'da gerilimin azaltılmasına yönelik "acil ihtiyacı ele almak üzere" telefonda görüştü.

Bakanlar, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasını temin edecek ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı.

Gazze'de tesis edilecek ateşkesin, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattı dahil bölgede barış ve istikrarın önünü nasıl açacağını görüşen bakanlar, "İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını" yineledi ve çatışmanın tırmanmaması için tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu.