Ortadoğu diken üstünde

Umut Can FIRTINA

İran ile ABD-İsrail arasında nükleer gerilim sonrası bölge tekrar savaşın eşiğinde. İsrail’in Tahran’ın nükleer faaliyetlerini gerekçe göstererek İran’a yönelik operasyona hazırlandığı iddia edilirken Washington alarma geçti.

İsrail basını, ülkenin İran’a yönelik askeri bir saldırıya “çok yaklaştığını” yazdı. İsrail’in özellikle İran’ın nükleer programı ve bölgedeki vekil güçlerine olan desteği nedeniyle “sürpriz bir operasyon” düzenleyebileceği iddia edildi.

İSRAİL’DEN SALDIRI HAZIRLIĞI

ABD medyasında konuşan kaynaklar, Tel Aviv’in özellikle uranyum zenginleştirme ile ilgili bazı başlıklarda ABD-İran arasında şekillenmekte olan uzlaşmayı kabul edilemez bulduğunu aktardı. İsrail’in bu nedenle diplomatik süreçten bağımsız ve ABD desteği olmadan harekete geçeceği ifade edildi.

İran ise İsrail’in nükleer tesisleriyle ilgili ele geçirdiğini duyurduğu gizli belgelerin, Tahran'ın nükleer tesislerine muhtemel bir saldırı durumunda, İsrail’in gizli nükleer tesisleri ile ekonomik ve askeri altyapısını hızla hedef almalarını mümkün kılacağını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa ile nükleer konuda müzakere ettiklerini ancak ABD'nin sivil nükleer araştırmalardan vazgeçmeleri yönündeki talebini "zorbalık" olarak niteleyerek, bunu kabul etmeyeceklerini yineledi.

ABD ELÇİLİKLERİ TAHLİYE EDİLİYOR

ABD hükümet kaynakları artan güvenlik riskleri nedeniyle Bağdat'ta bulunan büyükelçilik personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Irak'tan tahliye edileceğini söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, “bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği” gerekçesiyle aldıklarını söyledi.

Bölgedeki gerilimin azaltılması konusundaki sorulara da yanıt veren Trump, İran'ın nükleer programı konusundaki tutumunu yineleyerek, “Asla nükleer silaha sahip olamazlar” dedi.

Reuters Haber Ajansı, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Kuveyt ve Bahreyn de dâhil olmak üzere bölgedeki Amerikan askerlerinin ailelerinin gönüllü tahliyesini onayladığını belirtti.

İRAN’A SUÇLAMA

Birleşmiş Milletlerin (BM) nükleer denetim kurumu olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) 35 üyeli Yönetim Kurulu, yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk kez İran’ı nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik yükümlülüklerini ihlal etmekle suçladı.

UAEA Yönetim Kurulu’nda, İran'ın çağrılara rağmen yeterince işbirliği yapmadığı, yükümlülükleri arasında yer alan “her türlü nükleer malzemenin bildirilmesi” konusunda üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmediği eleştirilerinin yer aldığı karar tasarısı, 19 oyla kabul edildi. Bu karar, BM Güvenlik Konseyi’nin İran yaptırımlarını yeniden devreye sokma ihtimalini güçlendirdi.

TAHRAN’DAN KARŞI HAMLE

UAEA’nın kararının ardından Tahran ise yeni uranyum zenginleştirme tesisi kuracağını duyurdu. Karar, bölgede gerginliğin tavan yaptığı bir dönemde geldi. İran Dışişleri Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumu, yaptıkları ortak açıklamayla UAEA’da Tahran aleyhine alınan kararı kınadı. Kararın, teknik ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu ve UAEA Yönetim Kurulu’nun “siyasi amaçlara dayalı bir araç olarak kullanıldığı” kaydedildi.

UAEA kararı sonrası İsrail’den uluslararası topluma İran’a karşı harekete geçme çağrısı geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, “sistematik şekilde gizli nükleer silah programı yürüttüğünü” öne sürdüğü İran’ın hızla yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum biriktirdiğini ve Tahran’ın nükleer programının barışçıl olmayan amaçlar için olduğunu iddia etti.

Öte yandan Umman, İran ile ABD arasındaki yeni tur müzakerelerin pazar günü Maskat'ta yapılacağını açıkladı. Daha önce Maskat ve Roma’da yapılan 5 tur müzakerede Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktasıydı.

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NÜKLEER KRİZ TAHRAN’LA HESAPLAŞMA İÇİN FIRSAT

Ortadoğu tekrar savaşın eşiğine gelirken İran uzmanı Arif Keskin, son gelişmeleri BirGün’e değerlendirdi:

“İsrail, ABD'nin başlattığı nükleer müzakereyi başından itibaren doğru bulmuyor. Zaman kaybı olarak görüyor ve Netanyahu yönetimi İran'la vakit kaybetmeden İran'ın nükleer kapasitesinin yok edilmesi gerektiğini söylüyor. Hatta İran’ın Ortadoğu’da ciddi bir biçimde zayıfladığı, Hizbullah ve Hamas gibi vekillerinin güç kaybettiği, Suriye’yi elinden kaybettiği bir ortamda bunu tarihi bir fırsat olarak görüyor. Ancak bazı son gelişmeler bu müzakereleri zor durumda bıraktı.

Birincisi, salt müzakereler bağlamında Washington, Tahran’ı uranyum zenginleştirme teknolojisini bitirme konusunda ikna edebilmiş değil. Tahran’ın 2015’te yapılan anlaşmada bile uranyum zenginleştirme teknolojisi hakkı vardı. Görünen o ki İran bu teknolojiden vazgeçmek istemiyor ve ABD de aslında bunu kategorik olarak reddetmiyor.

Bu çifte yönlü bir teknoloji, ancak nükleer silah üretmek istiyorsanız bu teknoloji anahtar bir unsur. ABD ve İsrail’deki radikal isimler, bunun Tahran’ın elinde olmamasını, ihtiyaç durumunda dışardan almasını ve kullandıktan sonra çöpünü iade etmesini istiyor. İran ise bunun kabullenmiyor, bu kadar kaynak ayırdıktan sonra bunun kaçınılmaz bir hakkı olduğu görüşünde.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi’nin İran’ın nükleer çalışmalarında düşülenden daha ileri gittiğini, nükleer silah denemesi yapabilecek bir olanakta olduğunu açıklaması tansiyonu iyice yükseltti. Bu, İran’ın aslında çok şeyi gizlediği anlamına geliyor. Bu, ABD’nin müzakere etmesinin anlamsız olacağı bir durum da yaratıyor.

Arif KESKİN

İran Uzmanı

TAHRAN’A ŞANS VERMEK İSTEMİYOR

Tüm bu gelişmeler bağlamında bölgede önünde bir engel bulunmayan İsrail’in kendi açısından öyle ya da böyle İran’la hesaplaşması gerekiyor. İran bir noktada köşeye sıkıştırıldı. İran’ın geçen günlerde İsrail’e ait çok gizli askeri belgelere ulaştığını açıklaması da bunu gösteriyor. Artık önde savunabilecekleri bir cephe kalmadı.

Ancak İran hala kendini toparlayabilecek, yenileyebilecek, farklı bir biçimde Ortadoğu’da daha farklı bir güç elde edebilecek olanakta. Önceki pozisyonundan da geri atmış değil. Nükleer müzakerelerin de başarılı olması olasılığı, İran’ın cebine para koyabileceği, uluslararası arenada daha güçlenebileceği olanaklar sunuyor.

Bu son birkaç aylık sessizlik döneminin altında bir hesaplaşma sürdü. Süreç sonuçta bu hesaplaşma noktasına geldi. İsrail, İran’ın kendisini yeniden var etmesine izin vermeyecek.

Ancak Trump yönetimi bu yaklaşımı doğru bulmuyor, daha farklı bir yolla, müzakere ile bu sorunu hala çözebileceğini düşünüyor. İsrail ile bu konuda aynı noktada değiller. Yani İran-İsrail ilişkileri ile ABD-İsrail ilişkileri birbirleriyle doğrudan ilişkili durumda.