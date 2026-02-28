Ortadoğu diken üstünde: İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vuruyor!

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattığını bildirdi. Açıklamada, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık başlattığı balistik füze saldırıları kapsamında Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.

Yayımlanan görüntülerde üssün üzerinden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "kamu güvenliğini korumak ve ilgili yetkililerin yolları kullanabilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızı ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahreyn Haber Ajansı, hedef alınan noktanın başkent Manama'daki ABD Beşinci Filosu hizmet merkezi olduğunu bildirdi.

Katar Savunma Bakanlığı yetkilisi, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, İran menşeli bir füzenin Patriot hava savunma sistemiyle, hava sahasında, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Katar hava sahasını kapatırken Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de patlama sesleri duyuldu.

The Guardian, Kuveyt'te de patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın, ABD üslerine yakın bölgelerde yaşandığı aktarıldı. Kuveyt'te yaklaşık 13 bin ABD askeri olduğu tahmin ediliyor.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a saldırı başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

İRAN, "TÜM ABD VE İSRAİL VARLIKLARI MEŞRU HEDEF" DEMİŞTİ

İranlı üst düzey bir yetkili, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık Ortadoğu'daki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları ile çıkarlarının meşru hedef haline geldiğini ve kapsamlı karşılık vereceklerini belirtmişti.

Al Jazeera'ya konuşan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey bir yetkili, "Bölgedeki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları ve çıkarları meşru hedef haline geldi. Bu saldırıdan sonra kırmızı çizgi yok ve daha önce düşünülmemiş senaryolar dahil olmak üzere her şey mümkün" ifadelerini kullanmıştı.