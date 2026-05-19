Ortadoğu piyasaları sarsıyor: Gram altında son durum

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve ateşkesin belirsizliği altın piyasasında yön arayışına neden oluyor.

Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde başlayan dalgalı seyir bugünde sürüyor.

Gram altın saat 08.30 itibarıyla güne önceki kapanışın altında başlamasının ardından 6 bin 657 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 921 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 536 liradan işlem görüyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 08.30 itibarıyla 4 bin 540 dolardan satılıyor.